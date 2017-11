Tras baja del bioetanol, azucareros reclamaron que se dé marcha atrás

Empresarios y representantes de industrias azucareras le reclamaron al ministro de Energía, Juan José Aranguren, que se deje de aplicar la reducción al precio del bioetanol de caña al señalar que era una medida unilateral, tras lo cual acordaron con el gobierno una reunión para la semana próxima. Así lo indicó el Centro Azucarero Argentino al señalar que confiaban en que Aranguren considere la posibilidad de revisar la medida que, señaló, fue adoptada en base a información inexacta sobre costos provista por organismos oficiales.

El vicepresidente del CAA, Jorge Rocchia Ferro, a su vez indicó que habían "notado una muy buena receptividad de Aranguren" al reclamo. En ese marco, el CAA informó que “el ministro aceptó convocar la semana próxima a una reunión técnica, una vez que las partes hayan analizado la información sobre el tema que se intercambiará”.

La resolución del Ministerio de Energía dispuso el recorte del valor del bioetanol, del 15% a partir del primer día de noviembre y del 14% a partir de febrero. En el encuentro de ayer por la tarde, los azucareros encabezados por el presidente del centro, Fernando Nebbia, requirieron la suspensión inmediata de la medida dispuesta en la resolución 415/17 hasta el 1 de junio de 2018, fecha en que se iniciará la zafra 2018/19.

Al respecto, explicaron que "la solicitud se fundamenta en la naturaleza zafrera de la actividad sucroalcoholera y en el hecho de que las decisiones de política comercial se adoptaron teniendo en cuenta las condiciones de las normativas vigentes desde 2007 que, habiendo terminado la molienda, ya no se pueden modificar”.

Los empresarios también apuntaron a que los costos del sector están por encima del precio que arroja la medida gubernamental. “Este precio no cumple con la premisa de cubrir los costos más una utilidad razonable, como dispone la Ley 26.093 de Biocombustibles”, explicaron. En ese marco, el vicepresidente de la Cámara Argentina de Alcoholes, Jorge Rocchia Ferro, quien también participó de la reunión indicó al diario La Gaceta que el ministro informó que no estaba en el espíritu del Gobierno disponer dicha suspensión. Pero, destacó que Aranguren se mostró receptivo a revisar los valores asignados a las variables que pudieran aportar desde la actividad azucarera por lo que intercambiarán documentación de ambos sectores y volverán a reunirse entre el martes y el miércoles de la semana entrante.

“El ministro aseguró que se corregirán los precios (del bioetanol) si se demuestra algún error. Fue una reunión amable, con una muy buena receptividad de Aranguren. No nos ha dicho ‘estamos cerrados, no queremos dialogar’. Al contrario, me parece que tenemos muchas chances y posibilidades de revertir esto”, añadió.