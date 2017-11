Stolbizer celebró avances de la Justicia pero pidió no quedarse con el show

La diputada nacional Margarita Stolbizer consideró hoy que si bien era "un dato positivo" que la justicia avance en la investigación de causas por corrupción durante el kirchnerismo "no nos quedemos con el show, necesitamos condenas y que devuelvan lo robado". "Esto tendría que terminar más temprano que tarde en lo que venimos planteando hace tiempo", dijo Stolbizer en alusión a que con sus denuncias contra la corrupción apuntaba a que "primero Néstor (Kirchner) y después Cristina (Fernández) eran los jefes o líderes de esta asociación ilícita".

Asimismo, en diálogo con radio Mitre, apuntó que "venimos con una situación muy compleja desde la institucional por el grado de desconfianza social en la justicia".

"La justicia va como en una escalera ascendiendo en las posiciones en las personas en las que investiga y es un dato positivo", expresó la diputada cuyo mandato vencerá a fines de año. En este contexto, Stolbizer coincidió con el oficialismo que "necesitamos sancionar la ley de extinción de dominio que está frenada en el Senado", que es un instrumento jurídico dirigido contra los bienes de origen o destinación ilícita.

La jefa del GEN también hizo referencia al video del momento de la detención del ex vicepresidente Boudou y consideró que "las imágenes son realmente degradante". "Me preocupa que de estas cuestiones se vaya montando un show", dijo la legisladora en referencia a las detenciones de ex funcionarios kirchneristas.

Para Stolbizer, "aunque se lo pudiera haber filmado (a Boudou) debe quedar a prueba del expediente y no estar en los medios o en las redes sociales". La diputada cargó contra la ex presidenta y calificó como "desopilante y grave" el comunicado que difundió ayer en la que alertó que "está en riesgo la democracia en la Argentina".

Stolbizer dijo que desde el kirchnerismo se "viene utilizando mucho esto de la persecución política", pero apuntó que "lo que hay es una investigación de delitos que se cometieron y las pruebas están".