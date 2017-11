El duro mensaje de Luis D'Elía tras la detención de Boudou

El dirigente y exfuncionario kirchnerista, Luis D'Elía, envió un fuerte mensaje a la expresidenta Cristina Kirchner luego de que se confirmara la detención de Amado Boudou.

En su habitual editorial del programa que conduce en Radio Rebelde, D'Elía señaló: "Le pido a la conducción del kirchnerismo que no mire para otro lado. Cristina no puede hacerse la pelotuda, no puede mirar para otro lado. Hay que armar un comando táctico-estratégico para la resistencia, en todo el país. Hay que dejar de jugar a la muñeca, al progresismo blanco, absurdo, socialdemócrata europeo, que no nos lleva a nada".

Y continuó: "Le digo a Cristina, a su hijo y a los pibes de La Cámpora, pónganse las pilas. Córtenla con el sectarismo. Hay que constituir la resistencia".

El titular del partido Miles dijo también que "hay que convocar a millones de trabajadores para resistir esta dictadura oprobiosa, miserable, en la que presidente Macri está acusado en Panamá Papers y Bahamas Leaks y fue absuelto por una justicia adicta".

Además, se despachó en elogios hacia el ex vicepresidente, quien fue detenido esta mañana en su departamento de Puerto Madero, acusado de "enriquecimiento ilícito".

"Acaban de detener a Amado Boudou, vicepresidente de la República, de Cristina Fernández de Kirchner. El mejor ministro de Economía de 12 años de kirchnerismo”, lanzó en su mensaje radial.

“La sucia oligarquía argentina jamás le va a perdonar a Boudou haber expropiado los fondos privados de pensión a manos de Clarín y los banqueros chorros, y habérselos devuelto a los argentinos. Ni de haber conformado un fondo de sustentabilidad de 45 mil millones de dólares."

D’Elía apuntó contra el Gobierno al que acusó de “estar detrás del dinero de la ANSES”.

"El macrismo y el bandidaje que nos dirige harán lo posible para poner a Boudou no solamente en la cárcel sino que harán lo posible para que ese fondo lo vuelvan a asaltar ellos, esos ladrones que tenemos al servicio del gobierno.

En el final, el dirigente volvió a elogiar a Boudou: “Es un héroe nacional y un prócer. Fue el que creó la Asignación Universal por Hijo. Un pibe que fue medalla de oro en su promoción como economista. Fue formado en las ONG del enemigo. Como era un tipo de buen corazón puso ese conocimiento al servicio de los pobres, de los niños y de los ancianos. Le pido a la conducción del kirchnerismo que no mire para otro lado".