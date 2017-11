Tras la detención de Boudou, quiénes quedan más complicados

El ex vicepresidente Amado Boudou fue detenido esta mañana por orden del juez Ariel Lijo por “entorpecimiento de la investigación” en una causa de lavado de dinero, donde está imputado como jefe de la asociación ilícita. Este hecho podría salpicar a quienes integraban hace un tiempo el entorno más cercano del ex funcionario.

En esa causa también están investigados como testaferros de Boudou, su amigo José María Núñez Carmona, su ex pareja Agustina Kämpfer, su ex empleado Alejandro Vandenbroele, entre otros.

Amado Boudou junto a José María Nuñez Carmona

Núñez Carmona, amigo, socio y considerado testaferro de Boudou, fue fue esta mañana detenido por orden del juez.

Agustina Kampfer y Amado Boudou

La periodista Agustina Kämpfer es investigada como presunta testaferro de su ex Amado Boudou, consignó una serie de irregularidades vinculadas al estilo de vida de la periodista que no se condicen con sus ingresos como la adquisición de un departamento, de dólares declarados en plazos vencidos y de movimientos de dinero que no quedan del todo claros.

En diez años Kämpfer logró mejorar su situación patrimonial. En 2001 en relación de dependencia, su salario era de $ 575,22. Para 2012 obtuvo más de $ 848 mil.

Alejandro Vandenbroele, el supuesto testaferro del ex vicepresidente. Su ex esposa, Laura Muñoz, declaró ante la Justicia que él le confesó que se había encontrado con un viejo amigo de Mar del Plata, Núñez Carmona. Y que habían acordado trabajar juntos. “Vamos a poner una consultora en Puerto Madero para hacer negocios con José María. Por ahí van a pasar las cosas en las que no puede figurar Boudou”, le dijo, palabras más, palabras menos.