Siderúrgica Tenaris ganó u$s 95 millones en el tercer trimestre

Las acciones de la siderúrgica Tenaris se dispararon ayer luego de que la compañía anunciara ganancias por u$s 95 millones en el tercer trimestre del año. Ayer, la cotización de los papeles subió un 11,4% en la Bolsa de Buenos Aires, luego de que se dieron a conocer los resultados contables de la compañía, que según los analistas fueron superiores a lo que esperaba el mercado.

El crecimiento en las ganancias del período superaron a las utilidades obtenidas por la compañía en el mismo período del año anterior, cuando se habían registrado ganancias por u$s 15 millones. Entre julio y septiembre de este año, la compañía cuya sede central está ubicada en Luxemburgo, registró ventas por u$s 1303 millones.

Controlada por el Grupo Techint, estas ventas estuvieron impulsadas por un incremento de las demandas en el continente americano (lease principalmente la actividad en Estados Unidos y Canadá), según informó la agencia Reuters. "Las ventas aumentaron considerablemente en el continente americano, reflejo de factores estacionales en Canadá, mejor mix de productos y precios en Estados Unidos onshore y una mayor actividad de los operadores privados en la Argentina", comentó la empresa en un comunicado.

Además, allí agregó que el Consejo de Administración aprobó el pago de un dividendo anticipado de u$s 0,13 por acción (u$s 0,26 por ADS), o aproximadamente u$s 153 millones. También, la compañía estimó que en el cuarto trimestre y comienzos de 2018 las ventas en el continente americano continuarán creciendo a medida que se consoliden y amplíen los programas "Rig Direct" en América del Norte y "se incremente la actividad en la formación de hidrocarburos en la cuenca de Vaca Muerta, Argentina".