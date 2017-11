La previa del discurso: qué se dijo en la Bolsa mientras se esperaba a Macri

Una selecta lista de invitados estuvieron presentes, ya que cada sociedad de bolsa recibió una sola invitación y se restringió mucho la cantidad de invitados. En la espera presidencial, comentaban los Alyc que ellos quieren también ser AAGI, como se llama al agente global de inversiones, pero pareciera que CNV (con quien se reunieron ayer) quiere que sean dos figuras distintas. Esto es, uno que ejecute que sea el Alyc y otro que asesore que sea el AAGI. Mientras iba llegando la gente, otros brokers comentaban que en diciembre seguramente saldrá la ley de mercado de capitales, ya que estaría acordado con la oposición sacarla junto a todo el paquete de medidas. De hecho, comentaban que hasta Diego Bossio y Marco Lavagna tenían previsto viajar junto a Macri a Nueva York.

Sobre renta financiera, los presidentes de las sociedades de bolsa dijeron que habían recibido como nunca cataratas de mensajes de whatsapp preguntando sobre la medida, al punto que pidieron muchos a su área de research que hiciera un informe sobre el tema para mandarle a sus clientes.

"Los que van a tener que especializarse en el mercado de capitales serán los contadores, ya que con la renta financiera a los bonos será muchos temas nuevos para ellos", sostenía otro de los presentes.

En ese sentido, mientras aguardaban la llegada de Macri a la Bolsa, los directivos de las sociedades de bolsa coincidían en que el Estado no puede taxar bonos ley americana, lo que desincentiva las emisiones en Argentina. Aplicaría sólo para deuda nueva: "Si lo aplican todas las provincias que emitieron en el exterior van a tener que hacerse cargo del impuesto no sólo sobre el cupón, sino también la amortización. Hoy por hoy todas las provincias que colocaron deuda le deberán pagar a los ahorristas locales y del exterior lo que saque el Estado nacional. O sea, el Estado nacional carga tributariamente a las provincias", comentaban.

Otros presentes en el recinto se referían a que el Tesoro va a tener que subir la tasa, ya que de lo contrario no va a poder renovar el enorme stock de deuda: "En el tramo más largo de Letes paga 3,1%, y debería subir la tasa en 0,46% para compensar la pérdida, sino el inversor pasaría a tener una rentabilidad anual de 2,64%. En ese caso hoy le conviene migrar a un bono en dólares de corto plazo, que aún con el impuesto sale ganando. Con esta medida, las Letes para el minorista pierden sentido. Le conviene más un fondo común que invierta en bonos de América latina, que rinden más que 2,64%", recomendaban.

Otro ejecutivo de una entidad financiera señalaba; "Como residente local que adquirió deuda bajo ley americana, si en Argentina me ponés los títulos como base imponible, puedo en Nueva York hacerte juicio. Ese es el problema, por lo que no van a poder colocar más deuda en moneda extranjera en Argentina o te pedirán más rendimiento para compensar. Por lo tanto, van a haber dos curvas: la americana, que estará limpia, y la Argentina, que estará rindiendo más. O sea, el precio debería bajar para compensar el impuesto, pero neto debería quedar igual que los ley extranjera".

En el caso de los Discount Ley Argentina (DICA), que rinde 6,25%, bajaría a 5,35% luego del impuesto del 15% para el tenedor (0,9% se lo lleva el impuesto), lo que lo vuelve caro con respecto a los Discount Ley Nueva York (DICY), que rinden 6,25%.

Por lo tanto, lo que pronostican que hará el mercado es vender DICA para que suba el rendimiento de 5,35% a 6,25%, o sea el precio del bono debería caer a 6,5% en dólares. El arbitraje hará que el DICA baje de precios y suba de rendimiento, y que el DICY suba de precio y baje el rendimiento, hasta que ambas curvas converjan en un punto neteado de impuestos.

Banco interesado

Otra de los interrogantes que circulaba era cuál es el banco internacional europeo, de los más grandes del mundo, que quiere venir a Argentina a comprar uno de los pesos pesados de capital nacional. Aunque en esa entidad recalcan que no son vendedores, por capitalización bursátil ese banco está valuado en u$s 8800 millones, una verdadera fortuna, al punto que representa tres veces su valor libro. Incluso, decían que el banco europeo había estado ya en Argentina pero luego vendió y se retiró, pero ahora quiere hacer pie de vuelta.

Entre los mesadineristas también había otra pregunta que iba de boca en boca y es cuál es el ministro, que tiene un temperamento fuerte ("calentón", decían) que en el segundo semestre del año que viene podría dejar el gabinete para irse a trabajar a los Estados Unidos, donde tendría una oferta de un banco para ser parte del directorio. "Estás hablando del mismo que ya presentó dos veces su renuncia", le preguntaba un broker a otro.

No quiso decir el nombre, pero sí dijo que la acción de Byma no para de tener demanda. Señalan a un grupo de inversores brasileños como compradores. La VALO, el papel del Banco de Valores, también viene con mucha demanda.

Tensión con la UIF

Otro de los temas que se habló fue la reunión que tuvieron los agentes de bolsa con la UIF, que pretende que la normativa antilavado sea mucho más estricta para los agentes. "Nos quieren poner la misma normativa antilavado que a un banco", dijo uno de los presentes, enojado. Desde la UIF le pidieron que hicieran una serie de modificaciones, que dijeron serían analizadas, pero luego la normativa salió como si fuera un copy-paste del Banco Central, según describe uno de los invitados. "Esto representa costos enormes para nosotros, ya que no tenemos la estructura de un banco, y nos encarecería mucho la operatoria, por lo que es una gran preocupación. Lo peor es que pusieron que tal como charlaron con los agentes, la normativa quedaría así, pero nosotros no estamos de acuerdo, ya que no nos hicieron caso en nada de lo que sugerimos", se enfureció el director de una entidad.