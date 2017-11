Crean la primera cámara fintech del país y dicen que no compiten con los bancos

De un tiempo a esta parte, las fintech irrumpieron en la Argentina y consiguieron ganar terreno, ante la mirada recelosa de los bancos. Ahora, trece de estas empresas decidieron nuclearse para crear la Cámara Argentina de Fintech, la primera agrupación del país que nuclea a las compañías tecnológicas que operan en el sistema financiero local.

"Nos reunimos con el propósito de liderar el proceso de transformación y expansión de los servicios financieros basados en la innovación tecnológica en el país. Nuestro trabajo conjunto está orientado a lograr mayores niveles de inclusión y educación financiera", dijo en la presentación Alejandro Estrada, presidente de la flamante cámara sostuvo Estrada, y creador de Moni on line, una firma que focaliza en préstamos de poco dinero y a corto plazo.

En el lanzamiento en un hotel de Retiro, Estrada se refirió "la enorme potencialidad" que tienen las empresas del sector y puntualizó que el crédito en el país representa apenas el 14% del PBI y que tiene un fuerte margen de crecimiento en los próximos años. "Argentina puede duplicar el nivel de créditos en los próximos años y actualmente no tiene la estructura. Las fintechs pueden ayudar a potenciar este crecimiento".

El sector incluye a diferentes segmentos de negocios, que van desde los préstamos, el financiamiento colectivo o crowdfunding, los seguros, los pagos y transferencias hasta las monedas digitales/blockchain y la seguridad informática. En la cámara están presentes las empresas líderes en cada una de esas áreas: 123 Seguros, Afluenta, Bitex, Increased Card, Invertironline.com, Invoinet, Mercado Libre, Moni, Motormax, Poincenot, Primary Ventures, VU Security y Western Union.

Mientras la banca tradicional mira estas financiera tecnológicas con recelo y reclama una mayor regulación del Gobierno, las fintech se defienden: "A diferencia de un banco, nosotros no tomamos depósitos. Por eso no estamos bajo la brújula del Banco Central, que ya manifestó que no tiene interés en regular el sector. Pero en todos nuestros negocios nos acatamos a los distintos reguladores que los atraviesen", expresó Estrada.

Si bien es cierto que el BCRA no regula a este sector, con las nuevas reglamentaciones que impuso en los últimos dieciocho meses, especialmente las que apuntan a la digitalización de los pagos y la inclusión financiera, impulsó el protagonismo de estos nuevos jugadores. "Vemos un Gobierno muy abierto, con el que la Cámara trabaja bastante. Esta industria va a crecer si trabajamos todos codo a codo", agregó el empresario.

Las fintech aseguran mientras los bancos al principio las veían como competencia, ahora las ven como posibles colaboradores. "Esto permite abrir mucho el mercado y hacerlo crecer", afirmó Martín de los Santos, vicepresidente de la organización y presidente senior de MercadoLibre.

Con un fuerte foco en la inclusión financiera y la capacitación, la agrupación asegura que está abierta a sumar nuevos miembros. "Que tengan un core tecnológico y trabajen sobre el sistema financiero", dijo Alejandro Cosentino, vicepresidente de la cámara y titular de Afluenta, quien adelantó que hay otras 20 que ya enviaron su solicitud para sumarse la Cámara.