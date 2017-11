Malba: México y su arte, con Rivera, Kahlo y Orozco brillando en primera línea

Desde ayer tenemos la exposición más importante de arte mexicano del Siglo XX en el Museo de Arte Latinoamericano, en Av. Figueroa Alcorta y San Martín de Tours. Reúne 170 obras creadas entre el año 1900 hasta 1950, que han sido realizadas por 60 extraordinarios artistas que nacieron y trabajaron en México. La muestra permanecerá hasta el 19 de febrero de 2018 y son obras que han sido prestadas por ocho diferentes museos para esta exposición.

La mayoría proviene del Museo Nacional de Arte de México, hay dos obras del MOMA de Nueva York, una de ellas un icónico autorretrato de Frida Kahlo (1908-1957), donde la artista replica el marco de su obra, con otro vacío como para enmarcarnos nosotros, sus admiradores, al costado.También hay obras del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, otras de la colección Costantini y de otras importantes instituciones. Posiblemente dentro de la escasa producción de Frida Kahlo, son sus autorretratos los más buscados y aquí hay uno que compró Costantini hace más de 20 años y el del MOMA. La exposición, titulada México Moderno,Vanguardia y Revolución, comienza con un grabado de José Guadalupe Posada referido a la muerte, que es su tema central.

Por primera vez se expone "Baile en Tehuantepec", importante pintura de Diego Rivera (1886-1957), que en 1995 quiso comprar Costantini pero no pudo hacerlo en el remate de Sothebys con obras de la colección de IBM. y se vendió en u$s 2,8 millones (u$s 4,5 millones de hoy). Recién pudo comprarlo el año pasado en u$s 15,7 millones. Generosamente lo trae para que todos lo disfrutemos desde ahora en la colección permanente del Museo. Otro de los importantes muralistas, José Clemente Orozco (1887-1949), también está presente en la muestra. Ambos, con David Alfaro Siqueiros, completan las tres figuras que marcaron en la década de los 20 el arte de México, con obras en edificios públicos de gran formato y que marcó una época muy importante del arte mexicano, que tiene una gran tradición de 5000 años frente a otros "jóvenes" países que tenemos tan sólo 400 años de tradición artística, como es la Argentina.

Pese a la fama de "machismo" de México, hay que recordar que son muchas las mujeres que se han destacado como la nombrada Frida, la española Remedios Varo, la inglesa Leonora Carrington, quienes vivieron intensamente el surrealismo en México. Otra importante característica es que aunque sus artistas estudiaron en Europa, como los nuestros, ellos incorporaron la tradición del país, sus personajes indígenas y el mundo de fiestas que hacen reconocible el origen nacional, en comparación con nuestro arte que tiene una imagen internacional y poco local. Se busca crear y no copiar.

Hay que agradecer al MALBA y a sus auspiciantes que nos traigan esta exposición de calidad y con un costo enorme de seguros y demás gastos. El arte mexicano está muy cotizado y obras como los autorretratos de Frida tienen un valor superior a los u$s 20 millones, de Rivera ya vimos su cotización, y un Remedios Varo vale u$s 4 millones; un Rufino Tamayo, u$s 3 millones. Mañana es la Noche de los Museos, pero no recomiendo ir al MALBA o al Museo Nacional porque las colas serán tremendas. Hay un centenar de otros lugares para visitar en esta noche mágica, que es la gran fiesta de la cultura en Buenos Aires.