Roccasalvo: "Apoyo a Macri pero espero que sus anuncios no queden en palabras"

Ella se planta firme frente a las cámaras y, aún con todo el glamour y la gracia que la caracterizan, no duda en decir lo que piensa. Honestidad y profesionalismo son dos cualidades que marcan su carrera como periodista de espectáculos, rubro que defiende con energía porque, subraya, es uno de los más seguidos en los medios de todo el mundo.

Susana Roccasalvo, "la Rocca", como la llaman sus amigos, hace honor a su apellido. Cree que la inseguridad sigue siendo la gran asignatura pendiente del actual gobierno, así como la dificultad que tienen muchos argentinos para llegar a fin de mes.

Conductora del exitoso ciclo Implacables, que se emite en vivo los sábados y domingos por Canal 9, Roccasalvo logró instalarse como una de las principales referentes del showbiz argentino.

Como integrante de APTRA, tiene voz y voto a la hora de seleccionar a periodistas y artistas merecedores del Martín Fierro.

Apasionada pero al mismo tiempo reflexiva, dueña de un gran sentido del humor, Susana Roccasalvo habló con 3Días sobre sus impresiones tras el resultado electoral y el futuro del país.

¿Qué sensación tuviste después de las elecciones? ¿Percibiste algún clima diferente en la calle?

-Escuché muchos comentarios de gente que decía que seguramente Macri será presidente por nuevo mandato. Había mucha alegría, en Capital, porque volvieron a ganar y también porque se impusieron nuevamente en la provincia de Buenos Aires. Siento hasta que la gente que estaba a favor del gobierno de Cristina Kirchner ya no está tan hostil, y creo que eso hace a la democracia, llámese Macri o quien sea, lo importante es que podamos ser un país que pueda parecerse en algo al primer mundo.

¿Qué esperás a partir de ahora?

-Principalmente que todos puedan llegar a fin de mes, cosa que por ahora no ocurre, que podamos salir a la calle y hablar con el celular sin que te lo arranque algún ladrón que pasa en una moto, salir a la noche de un restaurante sin tener miedo de lo que pueda ocurrir cuando llegues a la puerta de tu casa. Espero que podamos volver a la normalidad, a lo que era la Argentina 20 años atrás. Pretendo que podamos estabilizarnos en lo económico y sobre todo que se termine con la inseguridad que hay en el país. Eso se lo dije a Macri cuando me recibió, junto a otros seis colegas, en la Quinta de Olivos, antes de las PASO.

¿Qué más le dijiste allí?

-Que cuando salgo a hacer las compras llevo lo mínimo para que no me roben nada, porque es como si viviéramos en la jungla.

¿Y qué te respondió?

-Recordó que cuando propuso una ley similar a la que rige en Colombia para combatir a los ladrones que circulan en moto, la oposición la rechazó. El Presidente dijo que así era muy difícil avanzar en las reformas necesarias, pero esperemos que pueda lograrlo.

¿Qué opinás sobre el discurso de Macri en el que anunció un programa de reformas?

-El habló del déficit fiscal que tenemos y del altísimo gasto público. Me parece perfecto lo que anunció, es algo que se tendría que haber hecho hace 40 años. Yo coincido con lo que dijo y lo apoyo plenamente, el tema es que se realice. Así como lo apoyo en su gestión, estoy expectante en que no quede solo en palabras.

También habló sobre reformas impositivas...

-Éste es el único país en el mundo donde te sacan antes que ganes, te hacen pagar adelantos... ¿Dónde se vio? El sistema impositivo aquí es un desastre.

¿Cómo imaginás a Cristina Kirchner en el Senado?

-A la legisladora de antes de ser Presidenta la veía inteligente, muy vehemente, pero a la de hoy no le creo nada. No puedo creer que ella siga en el país. Pero tendremos que escucharla cuando esté en su banca, a ver qué dice.

¿Qué pensás sobre la detención del ex ministro Julio De Vido?

- En ese encuentro con el Presidente en Olivos también le pregunté cuándo íbamos a ver a alguien preso, pero no sólo a un José López o un Lázaro Báez, sino a los principales responsables de los actos de corrupción. Macri hizo hincapié en el hecho de que muchos jueces en funciones fueron designados por el gobierno anterior y él los heredó. Yo pienso que acá la limpieza no se tiene que hacer sólo con quienes cometieron delitos, sino también con los jueces que hicieron desastres. Ahora con De Vido preso, por lo menos, vemos que gente tan poderosa y misteriosa va siendo desenmascarada y se va haciendo justicia.

Cuando trascendió el encuentro que vos y tus colegas de espectáculos tuvieron con el Presidente, recibieron críticas de periodistas políticos. ¿Cómo las recibiste?

-Muchos periodistas despotricaron porque hacíamos espectáculos y supuestamente no nos correspondía hablar con el Presidente, lo que me pareció una descalificación total. Al día siguiente, cuando abrí mi programa, fui muy clara, y dije que primero me recibí de periodista, y después elegí mi especialidad, como hace por ejemplo, un médico, que tras recibir el título se dedica a ginecología, o cardiología, o lo que prefiera. Siempre me gustó hacer espectáculos, y me molestó mucho esa descalificación. También dije que los colegas que nos criticaron tanto, son los mismos que se arrastraban para recibir un Martín Fierro, y como cinco de los siete periodistas que estuvimos con Macri integramos APTRA, pregunté cómo podía ser que nosotros sirviéramos para votarlos para ese premio pero no para hablar con el Presidente.

"Chocha con mi trabajo"

Susana Roccasalvo disfruta de un gran momento profesional al frente de Implacables, que va los fines de semana por Canal 9. "Hacer un programa en vivo los sábados y domingos era un nicho que antes estaba desaprovechado", recuerda, y agrega que "después, con Nicolás Repetto con Sábado Bus, y con el desembarco de Mirtha Legrand y Susana Giménez", ese espacio se revalorizó. Ella entretiene a su audiencia con su ciclo que comparte con varios colegas, a los que les abre el juego, sin perder capacidad de liderazgo. "Estoy chocha con lo que hago" , afirma y dice que si pudiera encarar un nuevo proyecto, volvería a hacer un programa de entrevistas, como el que alguna vez condujo por cable.