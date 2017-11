Marcelo Mindlin, de Pampa Energía, fue elegido como CEO del Año

En la noche de ayer, el tradicional hotel Sheraton de Retiro fue colmado por másde 400 empresarios, banqueros, consultores y funcionarios que asistieron a laquinta edición del Premio al CEO del Año, que organizan PwC, El Cronista y Apertura.

Esta vez, la distinción fue para Marcelo Mindlin, CEO de Pampa Energía, director de Emes, miembro del Council of Americas, presidente de la Fundación Pampa y del Museo del Holocausto. Federico Procaccini, CEO de Google, recibió el premio al CEO Innovador, y Federico Braun, titular de Supermercados La Anónima, fue distinguido por su trayectoria.

El premio, realizado desde 2012, se basa en una encuesta a más de 300 empresarios, académicos y formadores de opinión, por lo que son los propios pares quienes eligen a los ganadores.

“Es un honor recibir este premio votado por los líderes, y conociendo a los ganadores de las ediciones anteriores, me enorgullece formar parte de este grupo”, aseguró Mindlin, de 53 años, tras recibir la estatuilla de manos de Santiago Mig none, socio a cargo de PwC Argentina.

“Una larga relación me une a esta consultora, que nos audita desde los 90”, y recordó que se trata del segundo y muy significativo premio que recibió por parte de El Cronista: “Cuando me recibí de economista en la UBA, en 1987, quería hacer un posgrado en la Ucema, pero no tenía u$s 10.000. Entonces el diario ofrecía un premio sobre economía, y me presenté con un trabajo sobre Mercado de capitales y desarrollo económico, con el que gané y pude hacer mi posgrado”, relató. “Desde entonces, sigo tan ligado al diario como a este tema, que considero fundamental para el desarrollo de las empresas en el país”.

Para Mindlin, “credibilidad y transparencia son las claves para hacer negocios en la Argentina, y quienes tenemos el don de ser empresarios debemos contribuir a la sociedad participando en organizaciones sin fines de lucro”. También consideró que “hoy los principales problemas de Argentina son la pobreza y la falta de inversión y empleo. los empresarios argentinos tenemos hoy más quenunca la obligación de invertir, ya que el mundo nos está mirando y para que lleguen las inversiones de afuera nosotros tenemos que dar el primer paso”.

Por su parte, Federico Braun, dueño de La Anónima y vicepresidente de ASU, la Asociación de Supermercados Unidos, recibió de manos de Francisco de Narváez, presidente de El Cronista Comercial S.A., el premio a la trayectoria. La Anónima nació en 1908, el mismo año que este diario, que hace dos días cumplió 109 años.

Braun, de 69 años, agradeció el reconocimiento y destacó que “en todos estos años, hicimos muchas cosas, pasamos de 265 personas a 11.800, pero lo más importante es cómo las hicimos, respetando y generando confianza entre los clientes, proveedores y la comunidad”, destacó.

El premio al CEO Innovador fue este año para Federico Procaccini, de 42 años, quien dirige desde 2014 los desti nos de Google Argentina. Emocionado, agradeció a su familia y a su equipo de trabajo por el premio ya que —según dijo— “en este mundo de cambios inevitables e irreversibles, debemos innovar y ser mejores todos los días”.

Ingeniero del ITBA con un posgrado en la escuela de Negocios IESE de España, Procaccini citó un proverbio africano para describir la enseñanza más importante que recibió en su carrera profesional: “Para ir rápido, hay que andar solo. Pero para llegar lejos, se necesita ir en equipo”.