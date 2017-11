Con Pavón, Benedetto, Pérez, y Belluschi la Selección ya vale u$s 685,2 millones

El director técnico de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, convocó a Cristian Pavón y Darío Benedetto, delanteros de Boca Juniors, Fernando Belluschi, mediocampista de San Lorenzo; y Enzo Pérez, volante de River Plate, para completar el plantel que jugará dos amistosos en Rusia.

De esta forma, la cotización del plantel armado por Sampaoli para enfrentar al conjunto ruso y a Nigeria, los próximos 11 y 14 de noviembre, asciende a 685,2 millones de dólares.

Sin estas últimas convocatorias, el valor de la lista alcanzaba los u$s 645 millones.

Según el sitio Transfermarket, Pavón, posee una cotización de u$s 15,6 millones; Benedetto, u$s 14,4 millones; Belluschi, u$s 3 millones; y Pérez, u$s 7,2 millones.

Pavón tendrá la primera experiencia en el seleccionado mayor y para Belluschi nunca había sido convocado por Sampaoli, que postergó un día el anuncio a la espera del estado de Enzo Pérez.

En los últimos días, la lista original sufrió la baja de Lucas Biglia, que fue reemplazado por Emiliano Insúa.

En el primer partido, frente a Rusia, se espera que el director técnico casildense ponga a su equipo base, y en el encuentro frente a Nigeria tendrían la chance de mostrarse quienes buscan ganarse un lugar en el próximo Mundial.

Se estima que el crack de Barcelona, Lionel Messi jugará solo el primer compromiso, el de la inauguración del Estadio Olímpico Luzhnikí, y luego sería liberado, ya que Sampaoli no quiere cargarlo antes de la seguidilla importante de partidos que tendrá su equipo hasta fin de año.

La lista completa

A continuación, el listado futbolistas citados, con sus respectivos clubes y valor de mercado elaborado por el sitio Transkermarkt.

Arqueros: Sergio Romero (Manchester United, Inglaterra: u$s 7,2 millones), Agustín Marchesín (América, México: u$s 4,2 millones), y Nahuel Guzmán (Tigres, México: u$s 3,6 millones)

Defensores: Gabriel Mercado (Sevilla, España: u$s 6 millones), Javier Mascherano (Barcelona, España: u$s 9,6 millones), Nicolás Otamendi (Manchester City, Inglaterra: u$s 36 millones), Federico Fazio (Roma, Italia: u$s 10,8 millones), y Germán Pezzella (Fiorentina, Italia: u$s 7,2).

Mediocampistas: Diego Perotti (Roma, Italia: u$s 20,4 millones), Matías Kranevitter (Zenit, Rusia: u$s 9,6 millones), Ever Banega (Sevilla, España: u$s 10,8 millones), Eduardo Salvio (Benfica, Portugal: u$s 21,6 millones), Emiliano Rigoni (Zenit, Rusia: u$s 8,4 millones), Lucas Biglia (Milan, Italia: u$s 24 millones), Marcos Acuña (Sporting Lisboa, Portugal: u$s 8,4 millones), Ángel Di María (Paris Saint Germain, Francia: u$s 48 millones), Alejandro Gómez (Atalanta, Italia: u$s 21,6 millones) y Leandro Paredes (Zenit, Rusia: u$s 21,6 millones), Fernando Belluschi (San Lorenzo, Argentina: u$s 3 millones), y Enzo Pérez (River Plate, Argentina: u$s 7,2 millones).

Delanteros: Sergio Agüero (Manchester City, Italia: u$s 78 millones), Paulo Dybala (Juventus, Italia: u$s 84 millones), Mauro Icardi (Inter, Italia: u$s 60 millones), Lionel Messi (Barcelona, España: u$s 144 millones), Cristian Pavón (Boca Juniors, Argentina: u$s 15,6 millones), y Darío Benedetto (Boca Juniors, Argentina: u$s 14,4 millones).