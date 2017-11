Bonadio habló de la posibilidad de pedir el desafuero de Cristina Kirchner

El juez federal Claudio Bonadio aseguró que no descarta ni afirma que vaya a pedir el desafuero de Cristina Kirchner, electa senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, en alguna de las distintas causas en las que investiga a la ex presidenta.



“Ni lo descarto ni lo afirmo. Es un ’no comment’”, afirmó el magistrado en una breve entrevista anoche con el canal América.



En referencia a las acusaciones de la senadora electa por la provincia de Buenos Aires, sobre que no esperaba “justicia” por parte de Bonadio, el juez dijo que “el derecho de defensa es absolutamente amplio” y que “cada uno puede ejercer ese derecho como crea que mejor le conviene”.



Por último, negó que el pedido de desafuero y detención contra Julio De Vido, que se dio en la semana previa a las elecciones legislativas del 22 de octubre, hayan tenido que ver con el calendario electoral.



“Lo lamento. Si ato mi calendario de trabajo a los calendarios de otras actividades, posiblemente no haga nada nunca y termine trabajando solo los domingos”, subrayó.

Ayer, el magistrado criticó duramente al presidente Mauricio Macri, al rechazar los planteos presidenciales sobre el funcionamiento de la Justicia: ‘Empezamos mal‘, sentenció.

"Básicamente tomó tres o cuatro puntos: las vacaciones, las licencias con goce de sueldo de dos años, que no sé donde está, y el horario de atención (de los Juzgados). Bueno, si este es el punto de partida para una discusión, creo que empezamos mal", criticó Bonadio los puntos abordados por Macri durante la presentación de su plan de reformas en el CCK.