Menéndez: "Es clave incentivar impositivamente el ahorro local a largo plazo"

Marcelo Menéndez tiene más de 20 años de experiencia en los mercados financieros. Actualmente es el Presidente del Directorio del Grupo SBS, Vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Director de BYMA. El economista de la UCA es optimista sobre la economía y el mercado local e insiste en que "es fundamental incentivar impositivamente el ahorro local a largo plazo".

Suelen decir que los grandes procesos del mercado anticipan lo que va a ocurrir en la economía. ¿Qué crees que puede llegar a anticipar este bull market de los activos locales?

Creo que lo que está anticipando este mercado es que el crecimiento de la economía tan esperado durante los últimos años finalmente puede ser una realidad. Esto se sostiene ya que el mercado va probando uno tras otro que se cumplen los hitos que se proyectaban, como por ejemplo, los resultados de las elecciones del 22 de octubre y las probabilidades de subas en la calificación de riesgo soberano. Después de un plazo tan largo de haber estado fuera de los mercados, hay una cantidad importante de jugadores entrando a ver algo novedoso y atractivo. El componente más importante de la valuación de los activos actuales tiene que ver con la proyección que se le da a la economía argentina en los próximos años. Creo que eso es lo más importante que nos está pasando y que tuvo (y sigue teniendo) un fuerte impacto en los bonos y en las acciones locales.

Ahora, ¿se puede venir un "bull market del PBI"?

No tengo ninguna duda. Soy muy optimista sobre todo después de las elecciones. Sin embargo, creo que ese bull market va a ser gradual ya que la sociedad se manifestó a favor de la opción del gradualismo y no del shock.

¿Cuánto se puede especular con el ciclo de expectativas? El mercado viene priceando expectativas desde 2013 a la fecha por lo menos...

Es cierto pero si analizamos los distintos sectores, el potencial de crecimiento sigue siendo muy importante. En el sector energético, por ejemplo, anticipamos un gran upside en el futuro que, indudablemente, generará proyecciones positivas en los próximos años. Lo mismo vemos para los bancos. Y si se miran ciertas métricas de la región, convalidan el potencial y las buenas proyecciones hacia adelante de los bancos argentinos. A todo eso hay que sumarle que hoy en día tenemos un gobierno que se está convalidando políticamente. Eso refuerza toda la mejora de la expectativa. El ciclo positivo de los activos comienza en agosto de 2013 cuando Massa le gana a CFK. Ese fue el primer síntoma que demostró que el gobierno de los Kirchner no era imbatible. Este proceso, que arrancó en 2013, se fortaleció y se convalidó con las últimas elecciones. Se hizo claro el apoyo de la sociedad a favor del gradualismo pese a que muchos pensaban que el mismo no era viable.

Dada la victoria oficial, ¿qué hace falta ahora para que el mercado mantenga su ciclo positivo?

Con la victoria de Cambiemos se ratificó el ciclo de expectativa y creo que ahora vamos a entrar en el ciclo de confianza. Pero para ratificar estos precios se necesita que nuevos jugadores entren al mercado y convaliden el contexto actual de valuaciones. En el mercado de renta fija, se puede especular con un arbitraje hacia los países de la región. La mejora de la calificación de deuda esta semana va en línea con ese camino y busca colocar a la Argentina en un lugar central dentro de los mercados mundiales.

¿Cuánto crees que puede cambiarle al mercado el ingreso a emergentes?

Éste es sin dudas un proceso muy positivo pero el mercado local tiene un problema grave de oferta de activos frente a una demanda importante de jugadores tanto locales como internacionales. Hay una oferta de productos restringida. El gobierno es un proveedor de productos de renta fija pero en renta variable está muy limitado. Por ejemplo, hay sectores clave que no están representados como el campo. Es decir, nuestro principal producto de venta de exportaciones no está representado en el mercado. Hoy en día solamente tenemos a Inversora Juramento como jugador puro del sector. Creo que hay que invitar a las sociedades a que abran su capital y accedan al mercado local. Es muy importante que se desarrolle el mercado local y a su vez hay necesidad de que haya un mercado que tenga mayor liquidez. Tampoco están representados los laboratorios, farmacéuticas, textiles, etc. Hay que trabajar fuerte para revertir ese escollo, y creo que es ahí donde el gobierno tiene que otorgar un incentivo impositivo para atraer el ahorro local al mercado de capitales.

Hay una clara falta de cultura bursátil en nuestro país (incluso hay una opinión negativa de la gente hacia el inversor). ¿Qué deberían hacer las instituciones?

Hay varios temas que impactaron en el último año y medio para mejorar el volumen y la cantidad de inversores en el mercado. Por un lado la tasa negativa de los plazos fijos fue un impulso hacia las Lebac y la gente conoció ese producto como una puerta de entrada al mercado de capitales. Empiezan por las Lebac y terminan comprando fondos de renta fija o acciones. El segundo punto fue el crecimiento de los fondos comunes de inversión. Éste es un vehículo más fácil de explicar para que un inversor se decida a invertir en un activo financiero. Finalmente, creo que una forma por excelencia de lograr difusión del mercado de capitales es a través de la tecnología. La tecnología en la gente más joven tiene una penetración muy importante y hoy, a través de ella, llegar al mercado de capitales es mucho más fácil y accesible. La tecnología abre fronteras y hay que aprovecharlas. Desde SBS desarrollamos la plataforma QuickTrade.com.ar como una herramienta para colaborar con el crecimiento del mercado de capitales local. Con Quicktrade.com.ar, pusimos una plataforma a disposición de todas las personas para que inviertan en el mercado local a través de internet.

En Brasil son aproximadamente 50 sociedades de bolsa y una torta muy grande. Acá son más de 300 participantes y una torta mucho más chica. ¿Esto beneficia o perjudica al mercado?

Yo lo veo desde el punto de vista del compromiso con la inversión que necesita el sistema para desarrollarse y lo veo también desde el lado del riesgo sistémico. Para un mercado, los jugadores son parte del riesgo sistémico, pero en la medida en que tengamos un mercado sólido no me resulta trascendente la cantidad de jugadores.

¿Qué opinas sobre la renta financiera en términos generales?

Hay que hacer una diferencia entre corto plazo y ahorro a largo plazo. Cuando se trata de ahorro y vehículos de ahorro a largo plazo, es fundamental incentivar a los ahorristas impositivamente para terminar de consolidar un mercado local de capitales eficiente, o inclusive comparable con los de la región. Si se pone en igualdad de condiciones el mercado local y el resto del mundo, el mercado de capitales local no se va a desarrollar nunca. Si en este momento no le damos atractivo al mercado, no sólo no va a crecer sino que se va a achicar permanentemente. Cortar el atractivo impositivo entre el mercado y el ahorrista en este momento es una pena e inoportuno.

Hoy va Macri a la Bolsa, ¿cuáles son las expectativas?

El BYMA es el mercado del futuro y creo que está haciendo un gran papel, desde el éxito de su IPO en adelante. El BYMA estaba esperando que el presidente asista a su reunión anual y, desde ya, que lo haga es un gran reconocimiento.