El mercado premió a las acciones energéticas y golpeó a los bancos

Todavía no llegó al Congreso el proyecto con la reformas a la renta financiera propuestas por el Gobierno, de manera que lejos está de publicarse la letra chica de los nuevos impuestos, pero mientras tanto el mercado especula.

Ayer el Merval cerró casi neutro, un 0,1% arriba, un saldo que no reflejó la jornada. Es que por un lado las acciones del sector energético crecieron hasta un 6%, el caso de Endesa Costanera, y por el otro, el sector bancario se hundió hasta 4,1%, caída que le correspondió a Macro. Cabe destacar, además, que el papel de la ex Juan Minetti, Holcim, llegó a trepar 11% para finalmente cerrar 7% arriba, impulsado por Loma Negra: un debut bursátil en Wall Street que se coronó con un alza de 15%.

El avance de los papeles ligados a la energía tiene que ver, según Rava, con "una muy buena noticia para el sector energético; el decreto que permitirá iniciar un proceso de privatizaciones, entre las cuales se encuentran centrales térmicas pertenecientes a ENARSA a cuenta de que finalicen obras de generación de energía, el 50% de Citelec que controla el 52% de Transener y el 8% de Central Puerto, entre otras".

En cuanto a los bancos, el director de Portfolio Personal, Augusto Posleman, opinó que "el análisis tiene que ver con la renta financiera"; y dijo que el mercado supone que los negocios de los bancos, por los plazos fijos y la rentabilidad, podría sufrir un poco. "No sé qué tanto sustento tiene esto, son muchas las especulaciones cuando todavía no se conoce la letra chica", agregó. Además, el experto señaló que, pese a que las acciones figuren como exentas, no lo están de otros impuestos: "La renta variable en general subió mucho el martes, porque no estarían incluidas en el impuesto. También me pareció apresurado, están exentas de ganancias pero no de bienes personales, lo mismo que los fondos, como persona físicas".

Por otro lado, la mayoría de los títulos públicos cerró en rojo, aunque sin superar el 1% negativo: el Bono Internacional a 2117 perdió 0,9%, el Bonar 2020 cayó 0,8% y el Bonar 2024 bajó 0,7%. En este segmento también hay incertidumbre, dado que algunos bonos tienen cláusulas que trasladan los costos extra al emisor y otros exigen compensaciones en caso de cobrar impuestos. Asimismo, en la City se rumorea que las alícuotas se aplicarían solo a los bonos nuevos. En definitiva, sobran las dudas.