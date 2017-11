Con un exitoso debut en la Bolsa, Loma Negra ya prevé nuevas inversiones

La cementera argentina Loma Negra tuvo ayer una de las mayores oferta pública inicial para una compañía argentina en más de dos décadas. En su debut bursátil en Nueva York y Buenos Aires, la cementera recaudó unos u$s 954 millones.

Según el CEO de la firma, Sergio Faifman, el éxito de la oferta que superó las expectativas se debe a las políticas del Gobierno que generan más confianza en los inversores. "Sinceramente, en todo el road show vimos un interés muy importante de los inversores en la Argentina y, en particular, por todo lo que tiene que ver con la industria de la construcción, la infraestructura y el cemento. Los inversores están viendo a la Argentina muy bien para los próximos años y están con muchas ganas de poder financiar proyectos", destacó Faifman desde Nueva York, donde fue el encargado de tocar la tradicional campanada en Wall Street.

El ejecutivo sostuvo que el interés inversor "tiene que ver con políticas que el Gobierno está implementando para tener un crecimiento sostenido en los próximos años. Los inversores están captando eso y están comenzando a ver a la Argentina más a largo plazo y no solamente como corto plazo, de entrada y salida. Todos prácticamente coinciden en que el país va a crecer, algunos dicen mucho y otros que un poco más. Cuando las reglas de juego son claras es un cambio importante para los inversores".

La cementera actualmente controlada por el grupo brasileño Camargo Correa debutó en la bolsa de Nueva York a u$s 21,65 por ADS, alrededor de un 14% más del precio de colocación de u$s 19. Y colocó acciones ordinarias en Bolsas y Mercados Argentinos (Byma) a un precio de u$s 3,8 cada una en una oferta pública de 30 millones de nuevas acciones.

Lo recaudado en la emisión primaria, que es algo más de u$s 100 millones financiará el 30% del proyecto de expansión de la planta de cemento LAmali en la ciudad de Olavarría, una inversión de u$s 350 millones que ampliará su capacidad de producción a 4,9 millones de toneladas desde los 2,2 millones actuales.

"Nuestro proyecto de inversión ya estaba en marcha hace más de un año. En julio, ya habíamos firmado un contrato para la construcción que prevé ampliar 40% de nuestra capacidad de producción y que va a estar lista en diciembre de 2019 o enero de 2020", detalló Faifma. "Pero lo que estamos viendo es, claramente, que en la medida que Argentina crezca más de lo previsto o lo mismo que estamos previendo, ya en los próximos años tendríamos que estar lanzando otra inversión. Un proyecto vinculado al cemento demanda tres años como mínimo", explicó a El Cronista.

Basado en estudios privados, la compañía está previendo un crecimiento del 7% anual para el negocio del cemento en los próximos cinco años.

"En nuestra opinión, esta transacción es atractiva para exponerse al ambicioso plan de infraestructura de Argentina", señaló a la agencia Bloomberg Rodrigo Nistor, analista corporativo de la corredora TPCG. "El mercado de cemento en Argentina está subdesarrollado en comparación con otros países de la región".

Loma Negra posee una participación del 45% en el mercado del cemento, donde es la principal productora con 8,9 millones de toneladas anuales.

La cementera, fundada hace más de 90 años por Alfredo Fortabat, fue un ícono de la industria nacional y su crecimiento consolidado luego por su esposa, Amalia Lacroze, que heredó la empresa.

El grupo brasileño Camargo Correa compró la firma en 2005 por unos u$s 1000 millones.