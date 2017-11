Reproche de De Vido a Cristina desde la cárcel por su poco respaldo

En la cárcel de Ezeiza, Julio De Vido no puede disfrutar de su último pasatiempo predilecto, la colombofilia. Pero el ex poderoso ministro de Planificación no necesita palomas para enviar sus mensajes, los cuales firma como "diputado, preso sin condena". En su segunda carta pública, su ex funcionario le dedicó un críptico, pero de identificable receptor, párrafo a Cristina Fernández de Kirchner.

Culmina la misiva, con un nada casual título de "la mano en el fuego", de la siguiente manera: "Ah, si quieren saber dónde estoy, estoy donde estuve siempre, al lado de Néstor Carlos Kirchner, quien continuó y profundizó la obra de Juan Perón. Aquí estoy y estaré hasta el fin de mis días. Aquí estoy, seguro no me quemaré las manos". Para que no quedaran dudas, si bien casi que no hacía falta aclararlo, desde su entorno confirmaron que esas palabras, escritas a manuscrito y entregadas a su esposa Alessandra Minnicelli en la prisión, eran para la ex Presidenta.

En una de sus pocas entrevistas durante la campaña, la entonces candidata de Unidad Ciudadana, había expresado en Radio Con Vos el 11 de octubre: "No pongo las manos en el fuego por nadie. Sólo por mis hijos y por mí, pero por nadie más". La sentencia excluía a De Vido, por quien le habían preguntado. El ex funcionario recordó la frase y, sin nombrarla, se la atribuyó a "alguien dijo al ser consultada". Sí la identificó con el género femenino.

Cerca del ahora detenido confiaban ayer que el escaso respaldo de su ex Jefa no le había molestado: "Se entendía que estaba en plena campaña". El "destrato" que al parecer siente hoy, se profundizaría en el ámbito privado más que en el público. Clarín contó ayer que la última vez que se vieron fue en junio, cuando el ex ministro visitó a Cristina Kirchner en su departamento de Recoleta. A este diario le agregaron desde su entorno que el pasado lo invitaron al Instituto Patria un par de veces y que hubo algún llamado en el último tiempo: no en la semana clave de su desafuero.

Por eso, también, De Vido le apuntó a sus (tal vez ex) compañeros de bancada: "Cada uno seguramente deberá hacerse cargo ante la Historia de su voto y de su posición sobre todo ante del pueblo de la provincia de Buenos Aires", reprochó, antes de denunciar un "circo mediático judicial impulsado por el Poder Ejecutivo". Y les dedicó a sus colegas: "En una sesión en la que increíblemente no hubo ningún voto a mi favor".

Desde el bloque del FpV-PJ contraargumentan que el no haber bajado al recinto los salvó de un quiebre definitivo (no pocos diputados pedían su renuncia). Por el lado de De Vido apuntaban a la ausencia de Máximo Kirchner en la conferencia posterior; en el Congreso recordaban que estaba en ese momento en Comodoro Py.

Desde el Instituto Patria evitaron comentar el mensaje. En el kirchnerismo, donde minimizaban la pelea como "algo de ellos dos", no arriesgaban a adivinar cuánto podría escalar el conflicto novelesco. Tampoco negaban algún tipo de Operativo Contención para calmar el despecho de De Vido, que tiene tiempo y tinta de sobra.