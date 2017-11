El SOMU finaliza su etapa de normalización

Gran satisfacción de las autoridades de la intervención del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) por el clima de tranquilidad y paz que se vivió en el cierre del plazo para la presentación de las listas que van a competir para el Secretariado Nacional y las distintas seccionales del país.

Tal como lo establece el Estatuto Social del SOMU ya cerró el plazo para la presentación de las listas de candidatos que competirán en las próximas elecciones que se llevarán adelante los días 18, 19, 20, 21 y 22 de diciembre, bajo el sistema de Boleta Única Electrónica y garantía en el cumplimiento del cupo femenino.

Las dos medidas responden a un pedido explícito del Ministerio de Trabajo de Jorge Triaca, quien pretende transparentar la votación y dar crédito a la nueva comisión directiva que gobernará el sindicato por el período de cuatro años.

"El cierre para la presentación de listas se llevó a cabo de manera pacífica y en un clima de tranquilidad y paz por parte de todos los representantes de las diferentes agrupaciones y afiliados que se dieron cita en la sede central del SOMU", destacaron desde la intervención del gremio.

Encaminadas

Las elecciones para cubrir la totalidad de los cargos del Consejo Directivo, Secretariado Nacional, Comisión Revisora de Cuentas, Comisiones Ejecutivas de las Secciones y Seccionales, y Delegados al Congreso General, ya están encaminadas y desde el SOMU informaron además que: "El padrón de electores que en esta instancia es provisorio- se encuentra disponible en cada Seccional /Delegación en donde cada afiliado tiene el alta de afiliación. El mismo se encuentra exhibido para que todos los interesados puedan verificar que sus datos sean los correctos y ante cualquier duda o consulta sobre el mismo, podrán asesorarse en los mismos lugares en donde estén consultando el padrón".

Finalmente, anunciaron que en estos días pondrán disponible en la web somu.org.ar un espacio para que los afiliados puedan despejar todas sus inquietudes sobre el proceso eleccionario.

Este gremio fue intervenido en febrero de 2016, y en agosto pasado, el juez Rodolfo Canicoba Corral decidió extender la intervención por 180 días. A juicio del magistrado, aún no estaban dadas las condiciones para llamar a un proceso electoral para que los trabajadores elijan a sus futuros dirigentes.

Planificación y control

La Administración General de Puertos Sociedad del Estado, dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, tendrá a cargo la gestión operativa para el funcionamiento del Sistema de Tránsito Vehicular Portuario (CTVP) mejorando la planificación, el control y la supervisión operativa. Esto permite la reducción de costos logísticos en un 60% para las diferentes operaciones que se realicen en el puerto.

Con el objetivo de no resentir el normal funcionamiento durante el período de transición, Puerto Buenos Aires bonificará el nuevo certificado ZAP (Zona de Apoyo Portuario) para todas las operaciones que se realicen hasta el 31 de octubre inclusive. A partir de dicha fecha, el ZAP tendrá un costo de u$s 10 + IVA, generando una primera reducción de u$s 6,46 + IVA por certificado.

El ZAP será facturado por las terminales portuarias concesionadas como un concepto más dentro del paquete de servicios ofrecidos por las mismas. Vale aclarar que la nueva implementación del ZAP no altera el circuito de operatoria de exportación habitual.

"Sabemos que nuestro puerto es uno de los más caros de la región y estamos trabajando fuertemente para revertir esta situación. Hoy, ya logramos bajar costos de migraciones, tarifas del puerto, servicio de las terminales, entre otros. Y con el Plan de Modernización vamos a terminar de consolidar la competitividad del puerto federal." Gonzalo Mórtola, Interventor Puerto Buenos Aires.

Esta importante baja de tarifa se da en el marco de un gran trabajo en equipo entre las autoridades nacionales y empresas privadas para reducir los costos portuarios y posicionar a Puerto Buenos Aires como líder en la región.

El CTVP comenzó a operar en el año 2009 por un acuerdo entre las terminales del Puerto Buenos Aires y la firma IVETRA SA, que no cumplió con el objetivo de ordenar el tráfico portuario.