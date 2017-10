Bossio advirtió sobre el riesgo de modificar la movilidad jubilatoria

El diputado del Bloque Justicialista y ex titular de la ANSES, Diego Bossio, advirtió hoy que no permitirá la eventual “modificación de la ley de movilidad jubilatoria” que pueda “afectar a millones de argentinos” negativamente, aunque se manifestó dispuesto a analizar con seriedad la propuesta de reforma previsional que impulsa el Gobierno y no opinar en “base a especulaciones”.

El legislador planteó que “hay cosas que en la Argentina hay que transformar y eso requiere de mucho tiempo y esfuerzo, y en esa línea vamos a estar arremangándonos y trabajando seriamente como corresponde”, aunque al mismo tiempo avisó: “Votar algo que pueda afectar a los jubilados no es saludable ni es bueno en este contexto político y económico”.



Consultado por radio Continental sobre el proyecto del oficialismo de ajustar las jubilaciones cada tres meses según la inflación, Bossio alertó que la ley de movilidad fue un instrumento “beneficioso” a la hora de disponer los aumentos de haberes del sector previsional, por lo que instó a analizar cualquier cambio con “mucho detenimiento”.



“La movilidad es un índice que ha ganado credibilidad, que la sociedad lo conoce, que refleja los aumentos de crecimiento, con lo cual hay que ser muy cuidadosos y muy criteriosos en este tipo de cosas porque entendemos que puede afectar a millones de argentinos”, aseguró e insistió: “Yo no voy a permitir que haya una modificación de esa ley que afecte a los jubilados”.



De todos modos, afirmó: “No sería prudente hablar sobre la base de especulaciones, veamos cuál es la fórmula, qué es lo que plantea el Poder Ejecutivo. Nosotros entendemos que la ley de movilidad jubilatoria ha sido una buena herramienta, que ha funcionado, que ha sido transparente y, excepto dos veces -una en 2014 y otra 2016-, siempre ha sido beneficiosa para los jubilados”.

“El tema de la movilidad jubilatoria es para verlo con mucho detenimiento; recordemos que esa ley nace por un reclamo de la Corte Suprema para incorporar movilidad a las jubilaciones, en marzo 2009 se aplica por primera vez y solo en dos ocasiones estuvo por debajo de la inflación”, rememoró.



El ex director ejecutivo de la ANSES resaltó que “cuando uno ve la trayectoria desde 2009 a la fecha, el incremento de las jubilaciones fue mayor con la movilidad que cualquier otro índice”.



Preguntado sobre qué va a hacer su espacio cuando el proyecto oficial ingrese al Parlamento, Bossio señaló que hasta esta mañana no lo había hablado “ni en el bloque ni tampoco con los gobernadores” pero adelantó que su postura personal es que “votar algo que pueda afectar a los jubilados no es saludable ni es bueno en este contexto político y económico que vive la Argentina”.



“De todos modos quisiera ver bien los detalles y ver de qué manera quieren instrumentarlo; por ahora no los conocemos”, expresó.



En este marco, y más allá de ponderar la ley de movilidad jubilatoria, Bossio remarcó que esa metodología “es un sistema no es estrictamente una solución de fondo, porque las soluciones de fondo que tienen que ver con la estructura económica, con la macroeconomía y con la generación de empleo”.

Luego destacó la convocatoria multisectorial del presidente Mauricio Macri, que ayer tuvo lugar en el CFK, en esta capital: “Veníamos exigiendo una convocatoria y me parece saludable que el Presidente entienda que para llevar adelante reformas de fondo es necesario convocar a todos los sectores políticos”, señaló.