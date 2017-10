Mercados: qué recomiendan los fondos de inversión esta semana

A poco más de un semana de la contundente victoria electoral de Cambiemos, el presidente Mauricio Macri y su gabinete se preparan para dar anuncios sobre reformas estructurales y proyectos que serán las bases para la segunda parte del gobierno y que buscaran mantener en el tiempo. En el sector financiero, la atención estará centrada en los detalles de cómo se gravara la renta financiera. Mientras, los bonos y acciones mantienen su buen momento y en dólar continúa escalando posiciones en las últimas sesiones, acompañando el rally a nivel mundial del billete. Como todas las semanas, El Cronista tuvo acceso a la opinión y análisis de los especialistas de los principales fondos de inversión de la city porteña.

Para los analistas de Grupo Mariva, después de las elecciones se vendrán reformas y mayores tasas reales. “Cambiemos tuvo una muy buena elección de mitad de período el domingo pasado, obteniendo el 41,8% de los votos nacionales (frente al 35,9% en las PASO) y la coalición gobernante ganó en 13 de los 24 distritos, incluidos los cinco más grandes. Este escenario abre una ventana de oportunidad para las reformas en 2018. El BCRA elevó su tasa de política de 7 días a 27,75%, elevándola 150 pb y en general, parece que la institución ha decidido introducir una nueva estrategia de ajuste para luchar contra la inflación. A su vez, los indicadores de alta frecuencia lanzados durante esta semana continuaron ratificando que la economía está consolidando su tendencia de recuperación. El proxy del PBI mensual de la Argentina (EMAE) aumentó 4,3% AaA en agosto.

El Grupo Mariva tiene una opinión positiva sobre los activos de renta fija argentinos y aún ve espacio para comprimir hasta 50 puntos básicos en los próximos 12 millones. En ese sentido recomiendan el PARY. En el mercado local, optan por las Lebac y el bono de política monetaria (ARGPOM) A su vez, ven atractivos en el Bonar 18 y en los Boncer tanto el Bonar 20 como el Boncer21. Los analistas de Mariva a su vez recomiendan los bonos Provinciales Badlar como el Bono de Mendoza (PMJ21), el bono de la Ciudad de Buenos Aires (BDC24) y el de Provincia de Buenos Aires (PBY22).

Martín Demarchi, Portfolio manager de Galicia Administradora de Fondos, destaca que "la suba de tasa de política monetaria se trasladó rápidamente a la curva de Lebacs, con aumentos de hasta 100bps, aplanando nuevamente el tramo medio y largo de la curva. Las tasas forward no indicarían una baja significativa en el mediano plazo, manteniendo incertidumbre sobre la evolución futura de la inflación y su impacto en las tasas. Por este motivo, posicionarse en el tramo medio de la curva permitiría capturar estos nuevos niveles sin asumir la volatilidad de los vencimientos más largos”.

Dentro de la misma firma, Francisco Choe y Javier Scelato, PortfoliosManager de Galicia Administradora de Fondos agregan que “si bien el mercado mantiene expectativas muy favorables para la renta variable en el mediano-largo plazo, nos mantenemos cautos en el corto plazo. Las cotizaciones de las acciones argentinas tienen incorporadas expectativas tanto de normalización como de expansión económica que el mercado irá poniendo a prueba. En este sentido, los inversores estarán atentos a los reportes de ganancias que se conocerán en las próximas dos semanas. En el plano internacional, la tasa de 10 años americana ha subido desde 2,06% a 2,45%, con un mercado que aún descuenta una suba adicional para el 2017 y que se encuentra en víspera de la finalización en el cargo de Janet Yellen en febrero 2018 y su posible reemplazo. En este contexto y en vistas del rally que se ha dado en el tramo largo de la curva Argentina, destacaríamos el tramo medio de la curva dólar soberana, como por ejemplo el AA21 y el AY24”, cierran los analistas.

Gustavo Cañonero, Head Strategist y Partner de SBS Fondos señala destaca que “la semana que comienza es bastante atípica para los mercados financieros. Por un lado tenemos toda la atención en los anuncios de propuestas de reformas, con la esperanza de ver los primeros signos de un cambio más permanente en la política fiscal, tributaria, de pensiones, y laboral. Por el otro la posibilidad de escuchar algún cambio impositivo en el gravamen de la renta financiera para las personas, que puede tener un fuerte impacto en el mercado dependiendo de su aplicación por instrumentos. Los anuncios de reformas por mas lavadas que sean debieran tener un impacto positivo sobre los mercados de activos. Más profundas las reformas mayor optimismo en el mercado. De todas maneras el Presidente ya anticipo ayer los objetivos primarios que son claramente halagüeños.

“A pesar de la incertidumbre, seguimos apostando a la mejora de la perspectiva económica argentina, manteniendo nuestra fuerte apuesta a las acciones y los bonos en USD de larga duración. El mercado de pesos es hoy el más sensible a los posibles cambios impositivos, en particular la razón ARS/USD, y el tema impositivo sobre los distintos activos. Seria prudente saber un poco más del tema impositivo antes de definir una cartera en pesos, pero si no hay otra opción, las Lebacs cortas siguen siendo nuestro instrumento de inversión preferido”, concluye Cañonero.