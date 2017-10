S&P subió la nota de la deuda argentina por el triunfo oficialista en las urnas

La calificadora de riesgo S&P le subió la nota a la Argentina por segunda vez en el año, para llevarla a "B+" con tendencia estable. Entre sus fundamentos para la mejora en el rating, la empresa mencionó los resultados de las elecciones legislativas del 22 de agosto pasado, en las que la coalición oficialista Cambiemos se consolidó en casi todo el país. La última vez que la deuda argentina estuvo calificada de esa manera fue en el año 2006.

"La acción de calificación refleja una mayor confianza sobre la capacidad política del gobierno para continuar avanzando con su agenda económica", se leyó ayer en el comunicado de S&P. "Las elecciones legislativas del 22 de octubre favorecieron la posición de la administración del Presidente Mauricio Macri en el Congreso. Aunque la coalición gobernante Cambiemos no alcanzó la mayoría en ninguna de las cámaras, sus avances electorales consolidaron su posición política", agregó.

Entre los riesgos, la firma señaló que un incremento en la polarización política y la ocurrencia de shocks externos.

S&P ya había subido la nota al país en abril pasado. Ayer modificó las calificaciones crediticias soberanas de largo plazo de Argentina a "B+" desde "B" y afirmó sus calificaciones soberanas de corto plazo en "B". También subió su evaluación de riesgo de transferencia y convertibilidad (T&C) libre acceso al mercado cambiario a "BB-" desde "B+".

Moodys mantiene a la deuda Argentina en la categoría "B3", con perspectiva estable, desde abril de 2016. En ese momento la elevó desde "Caa1".

Fitch Ratings, la tercera de las tres grandes agencias de riesgo, mantiene al país en la categoría B con perspectiva estable desde mayo de 2016, y sostuvo esa calificación durante cuatro revisiones, la última en mayo de este año.

En las últimas semanas, las otras dos grandes calificadoras Moodys y Fitch Ratings adelantaron que seguían de cerca las elecciones legislativas para considerar mejoras en el rating crediticio del país.

Con la suba de ayer, a ojos de S&P la calificación de deuda de largo plazo argentina todavía está cuatro escalones por debajo del "grado de inversión", el nivel en el que las inversiones en deuda soberana del país dejan de ser consideradas como especulativas.

En comparación con el promedio de los países latinoamericanos que alcanzaron el grado de inversión Colombia, Uruguay, México y Perú la Argentina muestra un PBI per cápita más alto u$s 13.633 contra u$s 9832 y un nivel de deuda respecto al PBI mucho menos 28,5% contra 36,4%, pero todavía está muy lejos en varios indicadores según un reporte de SBS. La inflación del 22% anual compara con un promedio de 5,1%, el déficit del 5,5% del PBI contra el 1,4% de los cuatros países con mejor nota de la región. También la inversión es del 17,1% del PBI contra el 22,1% promedio de los otros cuatro países y el ahorro de 14,3% del producto frente al promedio del 20 de sus contrapartes.