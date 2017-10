Reformas, paro, jubilaciones y otras definiciones de Marcos Peña

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, brindó esta tarde una conferencia de prensa en la que brindó precisiones sobre lo que había anunciado minutos antes el presidente de la Nación desde el CCK frente a empresarios, gobernadores, políticos, sindicalistas, funcionarios y miembros del Poder Judicial.

Punto por punto, éstas son las definciones de Peña:

* AEROLÍNEAS

"Somos muy críticos de algunos gremios. Todos los pronósticos que hicieron fracasaron. Es un caso único en el mundo que, ante una audiencia pública, los sindicatos vayan para rechazar la creación de los puestos de trabajo. Mañana va a ser descontado el día de paro, porque sabemos que no todos se sienten representados"

* RECORTE DE JUBILACIONES

"Hay que dar un debate sereno en el marco de una comisión de expertos que tenga una mirada integral sobre el sistema previsional para hacerlo justo y sustentable. Puede haber algunos instrumentos para simplificar la fórmula actual. Dentro de eso, en los próximos días haremos una propuesta para que se garantice que la fórmula previsional actualice por inflación para que de esa manera no ocurra lo que pasó el año pasado. Queremos transmitir tranquilidad. La actualización será trimestral en lugar de semestral"

* SESIONES EXTRAORDINARIAS

"Al menos durante diciembre avanzar en la agenda parlamentaria. Hay mucho trabajo para hacer"

* RENUNCIA DE GILS CARBÓ Y MODIFICACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

"Hago mías las palabras del ministro Garavano. Celebramos su renuncia. Creemos que es una contribución para que podamos trabajar todos en la independencia del poder judicial.

Llas zonas grises (de la ley del Ministerio Público) deberían ser corregidas. El Congreso lo tiene en la agenda y lo tiene que poder discutir.

Seguimos con el mismo planteo: no pensamos que tiene que estar identificado por su pertenencia política sino por su idoneidad"

* CALENDARIO DE REFORMAS

"La semana próxima el presidente va a convocar a los gobernadores, para hablar del régimen tributario, presupuestario, fiscal y la cuestión federal

El miércoles, el ministro de Hacienda va a presentar la reforma tributaria.

Mañana, Andrés Ibarra y Francisco Cabrera plantearán elementos (de reforma) de la burocratización.

El ministro Jorge Triaca planteará lineamientos a trabajar con el movimiento sindical para profundizar"

* SOBRE EL MIEDO DE ALGUNOS SECTORES FRENTE A LAS REFORMAS

"Estamos en una etapa de creación de empleo y de mejora en los salarios. Todo esto está orientado a solucionar el tema de la pobreza y desarrollar la clase media y su proyecto de vida. Nuestro norte no está en perjudicar ni dañar a nadie, lo cual no quita que logremos dotaciones óptimas (de empleados públicos) y no la duda o la sospecha del acceso a partir del amiguismo o la pertenencia política"

* MOVIMIENTOS SOCIALES

"No hay ninguna razón para temer o agitar fantasmas de miedo ni de recorte. Todo lo que es la asistencia social, sobre todo en esta transición, tiene que estar para cuidar a los más vulnerables y ayudarlos a que puedan ser parte de la clase media. Hay que romper la idea de los privilegios. La equidad para lograr un país con más igualdad tiene que ver con la honestidad de poder ceder en aquellos casos en que haya algo que aportar"

* REFORMA EDAD JUBILATORIA

"El presidente planteó una perspectiva particular. Eso (el aumento de la edad) en gran parte tiene que ver con decisiones de las provincias. Somos respetuosos. Es parte de una discusión más amplia. Tiene un plazo determinado de una comisión de expertos. Que cada uno aporte su perspectiva. Le podemos agregar que una parte importante de los trabajadores argentinos están en la informalidad.

* SOBRE LA AUSENCIA DE HÉCTOR RECALDE EN LOS ANUNCIOS

"Lamentamos la ausencia del presidente de bloque del FPV".

* AUMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO

"Antes de fin de año no va a haber novedades de transporte. Sí se está analizando un istema integral que permita una mirada más de largo plazo de cómo se viaja en todo el área metropolitana. Los primeros días de enero podremos plantear una mirada de varios años de qué queremos hacer con el transporte siempre cidando a los sectores más vulnerables a través de la tarifa social y el gradualismo"

* OBRAS SOCIALES

"Lo que se plantea es simplemente un diagnóstico. Tenemos que ver en la inversión que estamos haciendo en salud si es acorde con la calidad. Seguro que hay cosas que podemos hacer mejor. Sobre todo porque durante mucho tiempo nos ha costado sentarnos a pensar cuestiones concretas y nos orientábamos a la cáscara ideológica"

* RESPALDO POLÍTICO AL GOBIERNO Y EL AVANCE CON LAS REFORMAS

"El mensaje de Mauricio es cuáles son los desafíos, la necesidad de recorrer esto todos juntos construyendo consensos y no imponiendo realidades. Tiene que ver con una convicción que cuando los consensos se construyen colectivamente, son más duraderos. Vamos a seguir en esta linea de proponer con honestidad"

REFORMA TRIBUTARIA

"Nuestro foco va a estar puesto en la creación de empleo. Ese tiene que ser el norte para nuestro sistema tributario. Es el foco central".