De Vido se quejó de traición y denunció que en el país "se quebró el estado de derecho"

En una carta escrita desde la cárcel y difundida a través de las redes sociales, el detenido ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, rindió ayer homenaje al ex jefe de Estado Néstor Kirchner, tras cumplirse siete años de su muerte, y volvió a cargar contra el Gobierno, al sostener que, según su criterio, existe un "escandaloso y antidemocrático quiebre del estado de derecho" en el país. Además, en la misiva, el ex superministro del kirchnerismo y destituido diputado nacional denunció la presunta "violación" de sus derechos civiles y llamó a oponerse "con firmeza a esta nueva etapa de deuda ilegítima e impagable que lleva adelante el gobierno de (Mauricio) Macri".

También dedicó un párrafo especial hacia los propios sectores del kirchnerismo, hacia los que descargó una fuerte crítica. "Lealtad y coraje en su memoria viva", prometió De Vido al rendir homenaje a Kirchner, y después de que sus colegas del Frente para la Victoria desistieran de defenderlo en el recinto cuando la Cámara de Diputados se aprestaba a expulsarlo, el miércoles pasado, enfatizó que desprecia "como él siempre lo hizo la cobardía y la traición". Y, en la misma línea, pidió mantener la "presencia viva" de Kirchner "en el espíritu invencible del movimiento nacional y popular en el que él siempre creyó, adhirió y fortaleció". No hubo ninguna referencia directa a la figura de la expresidenta Cristina Fernández en la nota de apenas cinco párrafos que el ex ministro firmó textualmente como: "Julio Miguel De Vido. Diputado Nacional. Preso sin condena. Penal de Ezeiza".

Alessandra Laly Minniccelli, la esposa del ex funcionario, fue la encargada de difundir la misiva. Lo hizo después de visitar ayer junto a sus hijos a De Vido en la cárcel de Ezeiza, donde está detenido desde el miércoles pasado. Ahora el destituido diputado espera a que el juez Luis Rodríguez defina si seguirá detenido en este centro de reclusión o si finalmente lo van a trasladar al penal de Marcos Paz.

"Está un poco deprimido, con un estado de salud complicado, pero tratando de acomodarse a la situación", dijo ayer a Télam el vocero de De Vido, Horacio Mizrahi, después de conversar con Minniccelli, quién le encomendó difundir la misiva que De Vido le había entregado.

Por su parte, y frente a las críticas lanzadas desde sectores del kirchnerismo, el ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró ayer que el Gobierno "no incide" en la decisión de los jueces de pedir el desafuero o de detener a ex funcionarios K como el caso de Vido. "La postura del Gobierno siempre fue clara, nosotros no incidimos en lo que tiene que ver con la Justicia, preferimos preservar la distancia y tenemos un respeto institucional que no se dio en la gestión anterior y quizás por eso la expresidenta está tan preocupada", insinuó Garavano en referencia a la posibilidad de que Cristina no pueda asumir su banca en el Senado a raíz de las causas en su contra.

Según explicó el jefe de la cartera judicial, "tenemos un sistema en el que se permite investigar" a los diputados y senadores y la expulsión de los legisladores del Congreso "únicamente se requiere para la detención".

"Nosotros hemos llevado el relato de las causas judiciales a algo parecido a un partido de fútbol, pero nos olvidamos de las cuestiones importantes, que en este caso tiene que ver con el juicio oral y público. Ahí el fiscal debe demostrar si una persona acusada es responsable de la comisión de un delito y ahí el tribunal aplicarle una sanción", cuestionó.