Empieza a funcionar la exportación por couriers y sin Aduana

El Ministerio de Producción está haciendo las últimas pruebas piloto y pondrá en funcionamiento para las pymes y emprendedores a fines de noviembre el sistema Exporta Simple, por el que no habrá que hacer trámites aduaneros para exportar, sino que se venderá al exterior con la intervención de alguno de los cuatro grandes couriers internacionales, los denominados Prestadores de Servicios Postales (PSP).

El régimen de Exportación Simplificada denominado "Exporta Simple" involucrará a DHL, Federal Express, UPS y el grupo alemán TNT Express.

El monto anual de facturación de las exportaciones bajo este método no podrá superar el valor FOB equivalente a u$s 600.000, mientras que cada operación individual no podrá superar el valor FOB de u$s 15.000 por sujeto.

Producción indicó que esto representa que 36% de los exportadores actuales podría migrar del régimen común a Exporta Simple. En 2016, no superaron ese techo 14.000 operaciones de ventas al exterior.

La cartera que encabeza Francisco Cabrera adelantó que los rubros que serán los mayores usuarios del régimen serán libros y editorial; autopartes o piezas livianas; autopartes de competición; manufacturas de cuero y artesanías; repuestos para determinados nichos de mercado, como autos clásicos; piezas de reposición o garantía (reposición de una pieza dañada a un cliente); indumentaria; objetos de diseño, entre otros.

Para acceder al régimen bastará con inscribirse en el sitio "Exporta Simple" dentro de la página de Internet de la AFIP, ya que no será necesario estar inscripto en el registro de Importadores / Exportadores de la Aduana, explicó Víctor Brigo, de KMPG, y agregó que los sujetos que deseen utilizar el régimen deberán contar con CUIT y clave fiscal con nivel de seguridad 3 como mínimo.

El procedimiento para utilizar el régimen consistirá en ingresar al sitio Exporta Simple y luego cumplir los siguientes pasos:

- Cargar los datos de la futura exportación y el precio de la mercadería.

- Seleccionar el prestador de servicios postales (PSP) que enviará la mercadería.

- Pre visualizar la factura Proforma y, si está correcta, aprobar la factura Proforma definitiva que el sistema enviará al PSP.

Limitaciones. Por tratarse de un régimen simplificado que busca facilitar las pequeñas exportaciones, cuenta con una serie de restricciones, enumeró Brigo:

- Los bienes a exportar deberán ser producidos en el país

- No se podrá exportar mercaderías sometidas a un control aduanero específico ni mercaderías sujetas a precios revisables, commodities minerales o de determinación posterior del gravamen, como las de concentrados de minerales

- No podrán cancelarse importaciones temporarias

- Los bultos no podrán superar el metro de alto, ancho y largo y los 100 kilogramos de peso. Además, el peso total no podrá superar los 300 kilogramos.

Los Prestadores de Servicios Postales deberán transferir a los usuarios los reintegros que reciba de la AFIP dentro de 10 días hábiles, descontando los impuestos respectivos.

También deberán informar a la AFIP las operaciones de exportación realizadas por cuenta y orden de terceros, utilizando el programa aplicativo denominado AFIP EXPORTACIONES POR CUENTA DE TERCEROS Versión 2.0, o el que en el futuro lo remplace. Dicha obligación deberá ser cumplida el día 15 del mes inmediato siguiente al del embarque.

Recupero de IVA vinculado con la exportación. Las solicitudes de acreditación, devolución o transferencia de IVA, vinculadas a las destinaciones de exportación correspondientes al sub régimen "ECSI" Exportación a Consumo Simple, podrán ser interpuestas por los exportadores, como Exportación por cuenta y orden de terceros. Junto con cada presentación, como elemento adicional deberán aportar una copia de los elementos vinculados al F. 846 entregado por el PSP (Declaración jurada, acuse de presentación y papel de trabajo).

"Si Exporta Simple se encuentra dentro del Plan de Desburocratización, Digitalización y Simplificación Administrativa impulsado por el Gobierno, sería conveniente revisar el régimen de información previsto en el Régimen de Exportación por Cuenta y Orden de Terceros, dado que los Prestadores de Servicios Postales ya se encuentra obligados a confeccionar la Destinación de exportación simplificada (ECSI) y la factura de exportación por cuenta y orden del exportador. La AFIP ya contaría con la información y no sería necesario duplicar la tarea del PSP", opinó Brigo.