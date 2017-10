Los cuatro jinetes del Apocalipsis que amenazan al rally alcista actual

Como si fuera el gran terremoto que se espera desde hace tanto tiempo en California (el famoso "The Big One"), últimamente los mercados financieros internacionales parecerían "estar listos" para el (¿inminente?) cambio de tendencia que ponga fin al actual rally alcista. Y que, según los analistas, podría venir de la mano de cuatro "Jinetes del Apocalipsis" financieros que arrasarían con parte de las ganancias de estos últimos años.

En la historia de Wall Street, pocas veces hubo un período de crecimiento tan duradero como el que se vive hoy. Iniciado al calor de la crisis hipotecaria subprime, desde febrero de 2009 que los principales índices bursátiles no paran de crecer. El S&P 500 pasó de valer, en ocho años y medio (o 34 trimestres) 735 puntos a casi 2600. Esto representa un alza del 251%, una enormidad para un mercado financiero de una economía desarrollada.

Por supuesto, la recuperación de la bolsa de Nueva York se inició desde un piso que se parecía más a un subsuelo, por el tamaño de la calamidad que significó la crisis hipotecaria. Porque los mercados se derrumbaron más del 50% en menos de un año y medio. Y hubo que esperar un total de cuatro años para recuperar los valores que se habían alcanzado a fines de 2007.

Por eso, por más que sea proverbial la falta de memoria de los inversores en los mercados, dando por hecho que mientras haya codicia, será difícil aprender de los errores, esta vez podría ser distinto. Porque el cimbronazo de la crisis subprime fue muy fuerte, y también porque nadie quisiera perder lo que viene ganando desde hace tanto tiempo. Y de ahí que cada vez más se hable más de los cuatro grandes riesgos que enfrentan los mercados durante los próximos meses: el precio del petróleo, la tasa de inflación de EE.UU., la crisis política catalana (y, por propiedad transitiva, europea), y el fin de la política monetaria ultra expansiva de los principales bancos centrales del mundo.

Petróleo: el gigante dormido

Ya estamos lejos del pico mínimo alcanzado a principios de 2016, cuando el barril de crudo se vendía a u$s 28, pero mucho más del máximo histórico de u$s 147, ocurrido en julio de 2008. Desde hace un año, el precio del petróleo se ubica en una franja que va de los u$s 45 a los u$s 60, lo que le permitió a los países importadores abastecerse a valores bastante bajos y con estabilidad. Sin embargo, el panorama podría cambiar en los próximos meses.

"La abundancia de crudo, gracias en gran parte al shale oil de EE.UU., hizo bajar los precios y las expectativas del sector. Pero como eso significó menores inversiones en nuevas fuentes de producción, el mercado bajista puede re equilibrarse pronto, y pasar del temor de una sobreoferta a preocuparse por el riesgo de escasez, lo que elevaría los precios", afirmó en un informe Neil Dwane, analista de Allianz. Además, recordó la inestabilidad que sigue existiendo en el Medio Oriente que, en caso de conflicto, afectaría al crecimiento económico de los países importadores (principalmente europeos) y provocaría más inflación. Un verdadero riesgo que hoy se tiene poco en cuenta.

EE.UU.: inflación

Con el crecimiento económico cada vez más sólido durante todos estos años, los inversores pudieron aprovechar su efecto positivo sobre los mercados financieros. Pero que la economía tome velocidad también trae su contrapartida: una suba de la tasa de inflación. Y si la Reserva Federal (Fed) no es capaz de controlar este fenómeno con política monetaria contractiva y, al mismo tiempo, sin afectar el crecimiento, los mercados financieros podrían terminar sufriendo tal escenario.

La presidenta de la Fed, Janet Yellen, lo tiene muy claro. Pero quien no parece considerar este delicado equilibrio es el presidente estadounidense, Donald Trump, quien quiere por todos los medios que la economía siga viento en popa, y con tasas de interés bajas, para impulsar los mercados financieros. Pero con el riesgo de que todo termine descarrilando. En la visión del analista Ward McCarthy, de Jefferies, "los inversores están dispuestos a pagar las acciones a precios altos, en tanto la inflación no se dispare. Si eso ocurriera, crearía una especie de inseguridad macroeconómica que podría poner en duda su propensión a aceptar estas valorizaciones".

Cataluña

Si la elección de Emmanuel Macron en Francia, y la posterior reelección de Angela Merkel en Alemania (a pesar de que no fue todo lo favorable que se esperaba), pudieron convertirse en señales fuertes de confianza hacia los mercados respecto del futuro europeo, la crisis catalana marcha en la dirección contraria. Por ahora, las dudas se circunscriben a la bolsa de Madrid, pero nadie sabe a ciencia cierta cuán cerca se está de una corrida financiera global, en la que todos los inversores adoptan una vez más un comportamiento de manada.

Encima, el caso catalán podría generar nuevos movimientos secesionistas en otras partes del Viejo Continente, habida cuenta que ya existen varios partidos euroescépticos gobernando, tales como los de Polonia y Hungría, o que acaban de ganar elecciones, como en Austria o en República Checa.

Fin de la liquidez

El cuarto "Jinete del Apocalipsis" financiero está representado por el final de la era del dinero cuasi gratis, o de la política monetaria ultra expansiva puesta en práctica por los principales bancos centrales, como forma de contrarrestar la crisis subprime primero, y luego la de la deuda soberana europea. Tanto la Fed como el Banco Central Europeo ya anunciaron que comenzaban a reducir su nivel de emisión monetaria. Pero por más que el proceso sea gradual, tampoco aquí se sabe a ciencia cierta cómo reaccionarán los inversores. Demasiadas incógnitas para un perfil de seres humanos que disfruta con el riesgo, pero nunca en dosis extremas.