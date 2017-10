Furor por Loma Negra: la oferta alcanza hasta 7 veces el libro original

Según fuentes de mercado, la suscripción de acciones de Loma Negra se encuentra hasta 7 veces suscripta, lo que implica una significativa sobreoferta de la propuesta inicial. “Estiman adelantar el cierre de lo previsto originalmente y hay mucha demanda offshore. El rango inicial era entre 15 y 19 dólares, y gracias a la sobre-oferta, se elevó el mismo, encontrando a 19 como piso”, aseguran.

Según la misma fuente, “si la suscripción cierra en u$s 19, el libro cerraría en u$s 798 millones. La demanda a nivel local también es elevada de hasta dos y tres veces el libro. Los 19 dólares es el precio del ADR y la ordinaria local estaría en el rango de u$s 3,80 a u$s 4,20”.

Un trader de un bróker local agrega que acá también está muy demandada. “El libro se encuentra hasta 3 veces suscripta a nivel local. Es sin dudas una historia que le gusta al mercado ya que se trata de una compañía que tiene el 46% del market-share de cemento. Este IPO se da justo un mes después de que el mercado de cemento tuviera su mejor agosto de su historia, además de que la compañía tiene planes de expansión y reducción de su deuda”, indicó.

Finalmente, el operador destacó que la colocación puede llegar hasta los u$s 900 millones ya que el mismo prospecto detalla que puede haber una ampliación de la oferta inicial. “El Accionista Vendedor ofrece hasta 221.000.000 de sus Acciones Ofrecidas en circulación, representadas en la forma de ADSs, en la Oferta Internacional, y eventualmente hasta 37.650.000 de Acciones Ofrecidas Adicionales en circulación, representadas en la forma de ADSs, a ser entregadas por el Accionista Vendedor a los Colocadores Internacionales para cubrir la Opción de Compra de los Colocadores Internacionales, en su caso”.

Ante el aumento de la demanda de cemento, impulsada por una mayor obra pública, la empresa prevé invertir u$s 350 millones en su planta de Olavarría, para incrementar la capacidad de LAmalí, de 2,2 millones de toneladas anuales, a 4,9 millones, obra iniciada en agosto pasado, y que estaría terminada en 31 meses, según indicó la compañía. Así, cuando esté terminada, tendrá un 122% más de capacidad. "Una vez finalizada la ampliación, se prevé que LAmalí se transformará en la planta de cemento de mayor envergadura de Argentina y en una de las más grandes de América latina", destacó Loma Negra. En total, entre todas sus plantas, cuenta con una capacidad de 9,9 millones de toneladas de cemento al año. Con la ampliación, su capacidad crecería en un 27,3%, a 12,6 millones de toneladas anuales. Loma Negra capta el 45,4% del mercado en volumen de ventas en la Argentina, según datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (Afcp).