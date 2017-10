Más de 1600 empresas han salido de Cataluña desde el referéndum

Inkemia, Faccsa, Nexus, HQA e Invacare son algunas de las más de 1.600 empresas que han trasladado su sede social fuera de la región por la inestabilidad política desde el pasado 1 de octubre.

La huida de empresas de Cataluña va in crescendo ante el clima de inestabilidad política que se respira en la comunidad autónoma. Ya han anunciado su traslado seis de las siete cotizadas catalanas del Ibex: Sabadell, Gas Natural, CaixaBank, Abertis, Cellnex y Colonial. Grifols es la única empresa que se resiste a abandonar la región. Dentro del Mercado Continuo ya son siete las empresas que mudan su sede: Oryzon, Dogi, Service Point, Catalana Occidente, eDreams, Applus y Cementos Molins.

La resaca del referéndum ilegal en Cataluña continuó con una jornada de huelga general para tratar de reforzar los planes de secesión del gobierno de Carles Puigdemont. Justo al día siguiente, comenzó el goteo, ahora imparable, de empresas que anuncian su salida de esta comunidad por miedo a un desenlace que afecte a sus finanzas.

A partir del 6 de octubre esa tendencia se aceleró después de que el Gobierno aprobara un decreto ley para facilitar que las empresas que quieran trasladar su domicilio social lo hagan sin la aprobación de la junta de accionistas. Y la confusa declaración de independencia de Puigdemont y su inmediata suspensión no hizo sino aumentar más aún la lista.

A día de hoy, más de 1.600 empresas han trasladado su sede social desde Cataluña a otros puntos de España desde el pasado 1 de octubre, según datos del Colegio de Registradores de España.

Se da la circunstancia de que Invacare, una de las últimas compañías en salir de Cataluña, está dirigida por Ester Puigdemont, prima del presidente de la Generalitat.

El cambio de domicilio o sede social se realiza para proteger a la empresa de cualquier legalidad paralela o intentos de control que intentara imponer la Generalitat en caso de independencia. Sin embargo, el argumento que esgrime la mayor parte de las compañías es que se trata de un movimiento estratégico para proteger los intereses de sus accionistas, sus clientes y sus empleados.

1. Empresas que han confirmado el cambio de sede (por orden cronológico):Oryzon Genomics

Y ese fue precisamente el de la primera empresa que anunció que abandona Cataluña tras el referéndum ilegal del 1 de octubre: Oryzon Genomics. La biotecnológica anunció el martes 3 de octubre al cierre del mercado que trasladaba su domicilio social a Madrid "con el fin de optimizar sus operaciones y la relación con sus inversores".

Este movimiento de la compañía presidida por Carlos Buesa dio continuidad a la fuga de empresas que está sufriendo Cataluña por la inestabilidad política. Ya en el segundo trimestre del año, 209 compañías trasladaron su domicilio social a otra región del territorio español, mientras que solo 131 se instalaron allí. Este verano, Naturhouse también tomó la misma dirección por motivos estratégicos. Otras empresas que siguieron el mismo camino son: Derby Hotels, Unico Hotels, WPP o Schibsted.

Eurona

El operador de telecomunicaciones Eurona, que cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), fue el segundo en anunciar su marcha de Cataluña el miércoles 4 de octubre al cierre del mercado, aunque según reconoció la compañía llevaba un año con la propuesta de mudarse sobre la mesa. Esta decisión de trasladarse del Poblenou (Barcelona) a Rivas-Vaciamadrid (Madrid) responde, según la compañía, a un movimiento estratégico para continuar su internacionalización.

Proclinic

El distribuidor odontológico Proclinic Expert se sumó el 4 de octubre a Eurona en su decisión de trasladar su sede fiscal de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), aunque en este caso a Zaragoza. La compañía no cotizada, que factura unos 100 millones de euros, no explicó el motivo de su decisión.

Sabadell

Pero la verdadera alarma del que se podría definir como un éxodo de las empresas catalanas saltó con las noticias llegadas del sector bancario. Fue cuando Sabadell convocó de forma extraordinaria a su consejo para tratar la posibilidad de salir de Cataluña. El veredicto no se hizo esperar y poco antes de las 20 horas del jueves 5 de octubre la compañía ya había decidido su traslado a Alicante.

La entidad presidida por Josep Oliu, que también trasladará su sede fiscal fuera de Cataluña, trató de dejar claro que "continuará desarrollando con absoluta normalidad su actividad en todos los territorios en los que está presente". Asimismo, explicó que el traslado del domicilio social "no comporta movimiento de empleados" y que ha tomado esta decisión "para proteger los intereses de nuestros clientes, accionistas y trabajadores", según indicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Semanas después, Oliu explicó que el traslado de la sede fue una decisión "muy meditada" y que "no tiene fecha de caducidad".

Dogi

La textil catalana que preside Eduardo Navarro fue el jueves por la noche la siguiente empresa que acordó en una reunión extraordinaria iniciar los trámites para trasladar su domicilio social a Madrid. Su objetivo: "optimizar sus operaciones y la relación con sus inversores".

Gas Natural Fenosa

Tras la decisión de Sabadell de aprobar el cambio de su sede a Alicante, el siguiente en dar un paso de esta trascendencia fue Gas Natural Fenosa, tal como adelantó EXPANSIÓN en la mañana del viernes. En un reunión extraordinaria celebrada por la tarde, el consejo de administración del grupo gasista decidió trasladar su sede social de Barcelona a Madrid de "forma temporal", según confirmó fuentes del grupo a este diario. En un comunicado remitido a la CNMV, la empresa señaló que la decisión está relacionada con la "inseguridad jurídica" derivada de la situación política en Cataluña.

CaixaBank

La salida de Sabadell de Cataluña fue secundada por otro gran banco, CaixaBank, ante el aumento de la incertidumbre generada por la amenaza de una declaración de independencia. En un hecho relevante enviado a la CNMV, el grupo que preside Jordi Gual dice que el consejo de administración de la entidad aprobó, en una reunión extraordinaria, trasladar su sede social a Valencia. CaixaBank, que también trasladara su domicilio fiscal fuera de Cataluña, señaló que ha tomado esta decisión para proteger a "sus clientes, accionistas y empleados".

Service Point

La compañía comunicó el viernes a la CNMV que su consejo de administración, en sesión extraordinaria, acordó trasladar su domicilio social a Madrid. Service Point había anunciado durante la mañana que su consejo se iba a reunir por la tarde "para analizar las posibles medidas a adoptar, en el marco de la situación política en Cataluña, en defensa de los intereses de la compañía, sus accionistas, clientes, proveedores y empleados, incluyendo el cambio de domicilio social".

Banco Mediolanum

La junta de accionistas de Banco Mediolanum, propiedad del italiano Grupo Bancario Mediolanum, acordó el viernes trasladar su domicilio social de Barcelona a Valencia para garantizar los intereses de sus clientes, mantener la máxima normalidad y asegurar un marco estable para el desarrollo de su actividad, siempre en el ámbito de supervisión del Banco Central Europeo (BCE)". Este cambio de sede social no supondrá el traslado de los centros operativos del banco ni de sus empleados, que seguirán en la capital catalana.

Arquia Banca

El consejo rector de Arquia Banca, compañía especializada en el asesoramiento a profesionales, acordó el pasado viernes trasladar su domicilio social de Barcelona a Madrid. La entidad eligió la capital de España por contar ya en esta ciudad con la subdirección general de Finanzas del grupo y la dirección de Banca Privada.

Fundación Bancaria La Caixa y Criteria

El sábado, un día después de la decisión de CaixaBank, el patronato de la Fundación Bancaria La Caixa, la fundación privada más importante de la Europa continental y la tercera del mundo, aprobó el traslado de su domicilio social a Palma de Mallorca y también el del holding CriteriaCaixa.

Agbar

La Sociedad General de Aguas de Barcelona (Sgab), que preside Ángel Simón y opera con la marca Agbar, aprobó el traslado de su domicilio social a Madrid para combatir la situación de incertidumbre e inseguridad jurídica que se ha generado en Cataluña. La compañía aseguró que se trata de un "traslado temporal". Ahora indica que su mudanza fue "dolorosa" y ha garantizado que volverá a Barcelona cuando Cataluña recupere la estabilidad. La empresa es filial al 100% del grupo francés Suez y está considerada el líder del sector de la distribución de agua potable en España.

Ballenoil

El grupo de estaciones de servicio Ballenoil decidió trasladar su sede social de Castelldefels (Barcelona) a las oficinas centrales de Madrid, situadas en Alcobendas, por la situación en Cataluña. La empresa indicó que esta medida se adoptó el pasado 15 de septiembre y se inscribe dentro de la estrategia de crecimiento del grupo y "dentro del contexto político que se vive en Cataluña".

Torraspapel

El fabricante y distribuidor de papel perteneciente al Grupo Lecta también moverá su sede social de Barcelona a Madrid "por la incertidumbre derivada por el actual contexto político catalán". Torraspapel se dedica a la fabricación y distribución de papeles especiales para etiquetas y embalaje flexible, papel estucado y no estucado para edición e impresión comercial y otros soportes de impresión de alto valor añadido.

Adeslas

SegurCaixa Adeslas, integrada en Grupo Mutua Madrileña, cambió su sede social de Barcelona a Madrid, en concreto a la Torre de Cristal de Mutua Madrileña, situada en el Paseo de la Castellana, donde desde hace varios años ya se ubican las oficinas principales de la empresa y la mayor parte de las áreas de gestión. La decisión se tomó el fin de semana a la vista de la crítica situación que se vive en Cataluña. SegurCaixa Adeslas reparte su accionariado a partes iguales entre Mutua, que tiene el control de la gestión de la entidad, y CaixaBank.

Lleida.net

El consejo de Lleida.net, compañía especializada en certificación y notificación electrónica, también aprobó el sábado por unanimidad el traslado de su domicilio social de Lleida a Madrid. La empresa tomó esta decisión para rebajar los "riesgos ajenos al normal funcionamiento de la compañía". Lleida.net indicó que el cambio de sede no comporta movimiento de trabajadores.

Pesa, filial de Copasa

La constructora Copasa acordó trasladar a Santiago de Compostela la sede de su filial de medioambiente Pesa, ubicada en Barcelona. El grupo atribuyó esta decisión a la "situación de inseguridad jurídica, financiera y normativa abierta en Cataluña" y a su objetivo de "garantizar el pleno desarrollo de la actividad de la empresa a todos los niveles en un marco estable y sin incertidumbres".

VidaCaixa y CaixaBank AM

El consejo de administración de CaixaBank aprobó el cambio de sede de sus filiales de seguros, pensiones y fondos. La aseguradora VidaCaixa y la gestora CaixaBank AM decidieron cerrar sus respectivas sedes sociales en Barcelona y trasladarlas a Madrid.

Colonial

El consejo de administración de la empresa que preside Juan José Brugera aprobó por unanimidad el traslado de su sede de Barcelona a Madrid, concretamente al Paseo de la Castellana nº 52. La inmobiliaria patrimonialista, propietaria de una cartera de edificios de oficinas repartidos por la capital, la Ciudad Condal y París, convocó este lunes un consejo extraordinario para "pronunciarse sobre un posible cambio de sede" ante la situación política de Cataluña.

MRW

La compañía de mensajería urgente MRW anunció que traslada su sede social de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a Valencia. La empresa, controlada por la familia Corrales, facturó 161 millones de euros en 2015 y obtuvo un beneficio de 8 millones. Aunque el grupo no explicó los motivos, fuentes consultadas por este diario dieron por hecho que la mudanza se produce como consecuencia de la incertidumbre generada por la posible independencia.

GVC Gaesco

La sociedad de valores GVC Gaesco, propiedad de la familia Vallvé, vinculada a Òmnium Cultural, también decidió trasladar su sede a Madrid. La firma envió una carta a su red de agentes financieros para informarles de este cambio de domicilio, que no afectará a su operativa ni conllevará ningún traslado de personal. Uno de los consejeros de GVC, Joan Maria Vallvé, es vicepresidente segundo de la organización independentista Òmnium Cultural.

DVD Dental

La compañía odontológica DVD Dental ha trasladado su sede social de Barcelona a Madrid como consecuencia de las tensiones políticas y económicas de Cataluña. La compañía, perteneciente al grupo francés FSH, cuenta con presencia en más de 80 países y tiene una plantilla de más de 400 empleados (120 en España).

Abertis

Abertis, tras un consejo extraordinario celebrado el lunes, decidió trasladar su sede a Madrid, en concreto al Paseo de la Castellana nº 39. La compañía se suma al grupo de grandes empresas que abandonan Cataluña para huir de la inestabilidad en la que podría caer la región si se declara la independencia. El traslado de Abertis coincidió con la aprobación, por parte de la CNMV, de la opa de Atlantia sobre el grupo presidido por Salvador Alemany.

Cellnex

Cellnex, cuyo accionista mayoritario es Abertis, ha dicho que su consejo de administración ha acordado trasladar temporalmente su sede social a las oficinas corporativas en Madrid. "La decisión tiene como objeto asegurar la plena y normal operativa de la compañía en relación a todos sus grupos de interés", ha explicado Cellnex en un hecho relevante enviado al regulador de los mercados españoles.

San Miguel

La cervecera, propiedad del grupo Mahou-San Miguel, ha decidido trasladar su sede social de Barcelona a Málaga, donde cuenta con un centro productivo desde hace más de 50 años. La empresa ha explicado que esta decisión responde al "compromiso de garantizar la máxima seguridad jurídica para la compañía y sus profesionales en el desarrollo de su actividad".

Trea Asset Management

La gestora independiente de activos ha decidido trasladar su domicilio social a Madrid. La empresa ha detallado que esta decisión tiene como fin proteger los intereses de sus clientes e inversores, accionistas y empleados, garantizando la permanencia de la gestora en la eurozona bajo la supervisión de la CNMV. Además, Trea ha dicho que continuará desarrollando su actividad "con absoluta normalidad".

Catalana Occidente

La aseguradora Catalana Occidente, que ocupa el sexto lugar del ránking del sector por primas y tiene más de 150 años de historia, ha comunicado el traslado de su sede social desde la localidad barcelonesa de San Cugat del Vallés a Madrid, en concreto al Paseo de la Castellana, 4, donde ya cuenta con oficinas y donde está instalada su filial Atradius.

EDM

La gestora EDM mudará su domicilio social de Barcelona a Madrid debido a la situación política en Cataluña. Esta decisión se toma "con el objetivo de salvaguardar la seguridad jurídica y proteger por encima de todo los intereses de los clientes", asegura la empresa que gestiona activos por valor de más de 3.000 millones de euros.

eDreams

La empresa de viajes online ha acordado trasladar el domicilio social de sus filiales españolas con sede actual en Barcelona a su oficina en Madrid. La compañía ha indicado en una nota remitida a la CNMV que "la decisión tiene como objetivo proteger los intereses de los clientes, accionistas y empleados de la entidad ante la actual inseguridad jurídica en Cataluña".

Grupo Indukern

El grupo farmacéutico Indukern ha decidido trasladar a Madrid su domicilio social, localizado en El Prat de Llobregat (Barcelona), "ante la situación de inseguridad jurídica" que se derivaría de una posible independencia. La empresa ha explicado que su objetivo es "preservar la actividad normal de todas sus empresas y en beneficio de sus clientes, empleados, proveedores y accionistas".

Gesiuris

La gestora de fondos de inversión y sicavs Gesiuris Asset Management ha comunicado su decisión de trasladar a Madrid su domicilio social, ubicado actualmente en Barcelona. La firma, participada por Catalana Occidente, asegura que ha tomado esta decisión para "salvaguardar la seguridad jurídica y regulatoria, así como proteger, por encima de todo, los intereses de los clientes, proveedores y trabajadores".

Sanantur

Sanantur, empresa dedicada al sector del turismo de salud especializada en trasplantes capilares, ha decidido trasladar de forma definitiva su sede de Tarragona a Málaga. El responsable de comunicación de la compañía, Florentino Castro, ha explicado que han decidido trasladar la sede de manera definitiva porque no quieren estar cambiando de un sitio a otro el domicilio social.

Planeta

Grupo Planeta ha confirmado que trasladará su domicilio social de Barcelona a Madrid después de que Puigdemont asumiera la declaración de independencia, aunque luego suspendiera sus efectos. Un portavoz de Planeta ha indicado que el hecho de que el presidente catalán haya propuesto suspender los efectos de la declaración no supondrá ninguna modificación del parecer del grupo editorial. "La decisión está tomada", ha afirmado.

AXA España

Tras el discurso de Puigdemont la siguiente compañía en anunciar su salida de Cataluña ha sido AXA España. La aseguradora ha aprobado el cambio de domicilio social de las entidades Axa Vida y Axa Pensiones de Barcelona a Bilbao. Esta decisión viene motivada "por la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y proteger los intereses de los clientes, mediadores, accionistas y empleados ante el contexto actual en Catalunya" y no tiene ninguna consecuencia en los productos y servicios de los clientes ni afectará a los empleados y distribuidores.

Clínica Terres de Ponent y Nova Quintàlia (Divina Pastora)

Otra aseguradora que se suma a esta interminable lista es Divina Pastora, que trasladará el domicilio de sus filiales Clínica Terres de Ponent y Nova Quintàlia desde Barcelona hasta la capital valenciana. El proceso de centralización de todos sus servicios centrales en Valencia con el traslado de ambas entidades, que son filiales de la mutualidad catalana Quinta de Salut L'Aliança, fundada en Barcelona en 1904, se ha visto "acelerado" por la crisis de Cataluña.

Bimbo

El consejo de la compañía ha acordado trasladar el domicilio de las sociedades con sede en Cataluña al complejo empresarial de Las Mercedes (Madrid), desde donde el grupo ya dirige la organización en Europa, África y Asia, con el fin de mantener "la seguridad jurídica necesaria para poder seguir trabajando con normalidad".

Cémoi Electricité

El grupo de asesoría energética ha decidido trasladar su domicilio social de Barcelona a Pedreguer (Alicante) por la situación en Cataluña. La compañía ha tomado esta decisión "para poder garantizar que su actividad pueda seguir desarrollándose con normalidad, en un marco estable y en un entorno de seguridad jurídica y económica".

Industrias Ponsa

Industrias Ponsa, compañía dedicada al negocio de las cintas textiles, ha acordado trasladar su domicilio social desde Manresa (Barcelona) hasta Madrid por la "inestabilidad política en Cataluña". La empresa facturó 28 millones de euros en 2016.

Applus

El consejo de administración de Applus ha acordado por unanimidad trasladar su sede social de Barcelona a Madrid. La empresa ha indicado en un hecho relevante enviado a la CNMV que ha tomado esta decisión para "mantener la operativa normal de la compañía y con el fin de proteger el conjunto de los intereses generales de la misma".

Idilia Foods

La compañía propietaria de Cola Cao y Nocilla ha aprobado finalmente sacar su domicilio social de Cataluña. La ciudad elegida para trasladar la sede es Valencia. La empresa argumenta el traslado por motivos de seguridad jurídica. Hace unos días, Idilia Foods dijo que si había una "efectiva declaración unilateral de independencia" trasladaría su sede social fuera de Cataluña. Pese a que Puigdemont dejó en suspenso la declaración, el grupo ha optado por seguir adelante con el traslado.

Codorníu

Codorníu, la empresa familiar más antigua del país -nació en 1551-, también ha trasladado su sede social de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) hasta La Rioja "ante la situación de incertidumbre política y jurídica en la que se encuentra sumida Cataluña y con el objetivo de garantizar los intereses de sus trabajadores y clientes". La compañía asegura que se mantiene la estructura operativa de producción de todas sus bodegas, así como el total de sus empleados. Codorníu ha reconocido de forma reiterada que se considera una compañía "catalana y también española", y ha lamentado que, en ocasiones, se les haya vinculado con el independentismo.

TAB Spain

La filial española del fabricante de soluciones para baterías TAB Batteries ha decidido trasladar su sede social de Barcelona a Madrid. La empresa ha dicho que la decisión se ha tomado por la "incertidumbre en el panorama socio-político" en Cataluña y debido a la "inseguridad jurídica que ello genera". La medida tiene como fin mantener la operativa habitual de la compañía.

Pastas Gallo

Pastas Gallo ha decidido mover su sede de Granollers (Barcelona) a El Carpio (Córdoba), municipio donde se encuentra su mayor fábrica. Desde la compañía han explicado que este traslado se debe a que necesitan "operar en un ambiente de estabilidad" y "garantizar la seguridad jurídica y los intereses de los consumidores, clientes, empleados y accionistas".

La Bruixa d'Or

El propietario de La Bruixa d'Or (Sort, Lleida), Xavier Gabriel, ha iniciado los trámites para trasladar la sede social de todos sus negocios de lotería, restauración e inmuebles desde Cataluña a Navarra. Además, Gabriel ha indicado que moverá el domicilio fiscal a Madrid.

Cespa (Ferrovial)

Cespa, la filial de servicios y recogida de residuos, y conservación y mantenimiento de parques y jardines de Ferrovial, anunció su traslado de la Avenida de la Catedral de la capital catalana hasta Madrid a consecuencia de la crisis política e institucional que atraviesa Cataluña. Cespa, que tiene 8.415 empleados cerró en 2016 con una cifra de negocio de 10.759 millones y un beneficio de 376 millones.

Zurich Insurance

La aseguradora ha tomado la decisión de cambiar el domicilio de su sucursal en España de Barcelona a Madrid por motivos de seguridad jurídica. El cambio de sede no supone ninguna variación en el modelo de negocio y actividad actual de la empresa en España, y los centros de trabajo actuales en Cataluña seguirán operando con normalidad.

Pangaea Oncology

La biotecnológica Pangaea Oncology, que cotiza en el MAB, y que la semana pasada anunció su intención de mover su sede social, ha decidido trasladar su domicilio social desde Barcelona a Zaragoza, "por la necesidad de salvaguardar los intereses de, entre otros, empleados, accionistas, clientes, y proveedores".

Sevihabitat

La inmobiliaria Servihabitat ha confirmado que el 10 de octubre tomó la decisión de mudar su sede social fuera de Cataluña a Madrid. Servihabitat, participada en un 51 % por el fondo TPG y en un 49% por CaixaBank, ha subrayado su compromiso con "la protección de los intereses de los trabajadores, de los accionistas y los clientes".

Laboratorios Ordesa

Laboratorios Ordesa, que comercializa en farmacias productos de alimentación infantil de Blemit y Blevit, entre otras marcas) ha acordado trasladar su sede social a Huesca. Huesca es una población donde tiene sus orígenes la compañía propiedad de la familia Ventura.

Volotea

La aerolínea ha acordado trasladar su sede social de Barcelona a Asturias para "garantizar el desarrollo de su actividad en el marco y bajo la supervisión de las autoridades aeronáuticas europeas". Además, ha precisado que el consejo de administración ha optado por la comunidad asturiana porque la compañía tiene en el Aeropuerto de Asturias (Santiago del Monte) su única base operativa en España.

Cementos Molins

Cementos Molins, otra de las compañías cotizadas del Mercado Continuo, se une a la extensa lista de empresas que han decidido trasladar sus sedes fuera de Cataluña en un momento que van ya 1.185 empresas las que han dejado la región. Esta compañía familiar catalana fundada en 1928 llevará su domicilio social de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) -el municipio de donde fue alcalde Oriol Junqueras, presidente de ERC y vicepresidente de la Generalitat entre 2011 y 2015- hasta Madrid, en concreto, a la calle Espronceda, número 38. También traslada a su filial Cemolins Industrial, el hólding de sus filiales internacionales.

Building Center, Comercia Global Payments... (CaixaBank)

CaixaBank ha decidido trasladar a Madrid la sede social de otras tres filiales. En concreto, el banco ha llevado a la capital el domicilio de la inmobiliaria Building Center, la gestora de pagos Comercia Global Payments y la entidad especializada en crédito al consumo CaixaBank Consumer Finance.

Cata

Cata Electrodomésticos, el fabricante de enseñas como Cata, Apelson y Nodor cuya matriz se quedó con Edesa Fagor, ha decidido mudar su sede social del municipio de Torelló (Barcelona) a Madrid, donde ha alquilado unas nuevas oficinas, ya que no tenía presencia en la capital española.

Invacare

Invacare, la compañía proveedora de material ortopédico, que hasta ahora tenía su domicilio social en Celrà (Girona), ha enviado un comunicado a sus clientes en el que explica que "en breve procederá al cambio de su sede social" debido al actual contexto de incertidumbre política. Lo más curioso es que esta empresa está dirigida por Ester Puigdemont, prima de Carles Puigdemont.

IEGD y Artistas Diversos

El Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad (IEGD), una ONG que ayuda a las compañías en gestión de igualdad y diversidad, ha decidido trasladar su sede de Barcelona a Almería. Por su parte, otra ONG surgida de este instituto en 2011, Artistas Diversos, cambiará su sede a Madrid. Ambas asociaciones han decidido trasladar sus sedes "por la situación de inestabilidad en Cataluña".

HQA y Water Idea (Grupo Inclam)

Grupo Inclam ha decidido trasladar las sedes sociales de sus empresas participadas Hidrologia i Qualitat de l Aigua (HQA) y Water Idea fuera de Cataluña. Concretamente, los consejos de ambas compañías han decidido mover su domicilio de Barcelona a Madrid.

Nexus

Nexus, que comercializa energía y realiza tareas de representación -especialmente de productores de fotovoltaica-, ha decidido trasladar su sede de la capital catalana a Madrid. Esta compañía anuncia su mudanza después de unos quince días antes anunciara que lo veía "altamente improbable". Nexus facturó el pasado ejercicio 835,6 millones de euros y cerró con un ebitda de 4,5 millones de euros.

Faccsa

La cárnica Faccsa-Prolongo, que tiene su único centro de producción en Cártama (Málaga), ha trasladado su domicilio social y fiscal de Gerona a Madrid para preservar la "seguridad de las operaciones" debido a la situación en Cataluña. El responsable adjunto a la dirección de la compañía, Francisco Requena, ha explicado que Faccsa tenía su razón social en Gerona por motivos "históricos y familiares" de sus propietarios.

Inkemia

El consejo de la cabecera del grupo Inkemia ha decidido trasladar su domicilio social de Mollet del Vallès (Barcelona) a Tres Cantos (Madrid) de forma temporal con el fin de "minimizar las incertidumbres jurídicas" que puedan tener los inversores ante el lanzamiento de una emisión de bonos por parte de la biotecnológica.

2. Compañías que estudian o podrían estudiar su salida:Freixenet

El consejo de administración de Freixenet se reunirá la próxima semana para estudiar su salida de Cataluña a propuesta de su presidente, José Luis Bonet (también presidente de la Cámara de Comercio de España. Bonet ha reconocido que "no le hace gracia" que la compañía, con sede en San Sadurní de Noya (Barcelona), tenga que irse después de 100 años de historia en la región.

Seat

El presidente ejecutivo de Seat, Luca de Meo, se ha dirigido a sus empelados y accionistas a través de una carta para tranquilizarles ante la situación de máxima tensión que se vive en Cataluña. El máximo responsable operativo de la filial del grupo Volkswagen ha dejado abierta la puerta a un traslado de domicilio, si bien ha de darse una inseguridad jurídica manifiesta. "Un cambio de sede social estaría motivado por la búsqueda de protección jurídica y tendría sentido en el momento en el que entendamos que esta ya no se da en el territorio en el que estamos ubicados", ha explicado el directivo.

Nissan

Un portavoz de Nissan Iberia, que tiene su sede social en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), manifestó este viernes que confía en que las autoridades "relevantes" mantengan la competitividad para asegurar las inversiones. Otra de las marcas automovilísticas con sede en Barcelona, la estadounidense Tesla, explicó que, "de momento", no se van a pronunciar sobre un hipotético traslado a Madrid u otra ciudad española.

Lidl

Desde la cadena de supermercado Lidl confirmaron a Expansión.com que permanecen "atentos a la evolución socio-política de todos los países en los que estamos", pero que, no obstante, "estamos enfocados en el desarrollo de nuestra estrategia comercial, que no está vinculada a ninguna coyuntura política". Respecto a un hipotética independencia de Cataluña, Lidl aclaró que "no se plantea ningún cambio mientras no se modifique el actual ordenamiento jurídico", pero que si eso se produjera "tomaríamos las medidas necesarias para garantizar el desarrollo de nuestro negocio en Cataluña y España, respetando el marco legal que quede establecido".

Pronovias y Almirall

La compañía de moda nupcial Pronovias ha amenazado con irse de Cataluña si se declara la independencia. Por su parte, la familia propietaria de la farmacéutica Almirall ha manifestado su preocupación por la actual situación.

Renta Corporación

El grupo inmobiliario abrió el viernes la puerta a estudiar también el traslado de su sede fuera de Cataluña al asegurar que "la compañía está preparada para tomar de forma ágil las decisiones oportunas". "La prioridad de Renta Corporación es preservar los intereses de nuestros accionistas, inversores y trabajadores. Es por ello que la compañía está preparada para tomar de forma ágil las decisiones oportunas", indicó.

Grifols

El fabricante de hemoderivados ha asegurado que, por el momento, no tiene planes de abandonar Cataluña. Sin embargo, ha dejado claro que si la situación cambia de manera que pudiera afectar la situación financiera de la compañía, el consejo de administración de la empresa tomará las medidas necesarias.

Caixa d'Enginyers

Caixa d'Enginyers ha dicho que tomará "las medidas necesarias para mantener en todo momento la entidad dentro de la zona euro". En un comunicado, el grupo, que funciona como una cooperativa de crédito, ha indicado que tiene planes "encaminados a restaurar cualquier tipo de situaciones adversas a las que tenga que hacer frente" y que "establecen los requerimientos, no solo financieros sino también administrativos", para preservar la caja y a todos sus socios "dentro del marco regulador y supervisor de la máxima autoridad europea".

Europastry

Europastry, que se dedica a la elaboración de pan y bollería, advierte que "se adaptará a los cambios que sean necesarios" ante la tensión en Cataluña. La compañía tiene diez centros de producción en España, cinco de los cuales están en Cataluña (Vallmoll, Sant Joan Despí, Barberà del Vallès, Rubí y Sarral).

The Digital Box

The Digital Box ha anunciado que trasladará su sede social fuera de Cataluña en el caso de que la región se independice. La empresa de desarrollo de plataformas digitales de marketing móvil ha dicho que, llegado el caso, moverá su domicilio de Barcelona a Valencia (destino que cuenta con más posibilidades) con el objetivo de "proteger" a sus clientes y de "mantener la tranquilidad en un entorno de incertidumbre".

Pimkie

La firma de moda francesa, que tiene su sede en Barcelona, ha dicho que no se plantea en la actualidad abandonar Cataluña, aunque sí está a la espera de lo que pueda suceder en el proceso soberanista. "A día de hoy estamos ante la expectativa de ver todo lo que pasa. Espero que impere la cordura y el buen sentido común", ha afirmado el country manager de Pimkie en España y Portugal, Sergi Brunet.