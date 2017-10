Denunciante de De Vido advierte que ahora “hay que investigar a empresarios”

El subsecretario de Interior, Juan Carlos Morán, uno de los primeros denunciantes de Julio De Vido, celebró hoy la detención del exministro de Planificación Federal, pero advirtió que “ahora” se “debería avanzar contra” los empresarios vinculados a la corrupción, al tiempo que destacó que el presidente Mauricio Macri “liberó el cepo judicial‘”.



El dirigente de la Coalición Cívica que hace nueve años comenzó con las denuncias contra De Vido por sobreprecios en la usina de Río Turbio, sostuvo que la decisión de desaforar y detener al ministro ‘demuestra‘ que los denunciantes tenían “razón”, no obstante cuestionó que “se tardó mucho en avanzar” en las causas.



Consultado si la Justicia también debería avanzar contra los empresarios vinculados a los hechos de corrupción que se le imputan al ex funcionario, respondió que “ahora se debería investigar” y añadió que “tiene que ser un objetivo de la Justicia recuperar la plata” porque “la contracara de un hecho de corrupción es una obra que no se ha hecho”.



En este sentido, detalló que “lo que ha malgastado el propio De Vido equivale a miles de jardines, a más de 1.400 hospitales o un millón de jubilaciones mínimas pagadas durante un año”.



En declaraciones a radio Rivadavia, Morán repasó que el diputado detenido “tiene más de 100 denuncias”, al tiempo que recordó que “manejaba las cajas de todos los negocios, obras públicas”.



El subsecretario del ministerio que encabeza Rogelio Frigerio valoró que “lo que pasó en la semana con De Vido fue histórico porque demuestra que ‘todos somos iguales ante la ley”.



“La llegada de Macri en diciembre de 2010 liberó el cepo judicial que había sobre la Justicia y a partir de ahí las causas, en general, avanzan y se demuestra que hay una Justicia independiente”, sentenció.