Polémica para Cambiemos: diputada excluida por la Justicia pretende asumir su banca

Joanna Picetti, la polémica candidata octava en la lista que encabezaba la diputada electa Elisa Carrio, acusada de supuesto maltrato infantil, aseguró que pese a que desde Cambiemos intentaron excluirla asumirá en diciembre su banca. Si bien hace unos días se conoció que la Justicia la había inhabilitado, sostuvo que ella nunca fue notificada.

"Carrió nunca me recibió ni me dio posibilidad de explicarle. No entiendo porqué. El ministro Frigerio y Diego Santilli dijeron que me tenía que bajar. ¿Por qué? Por simples versiones", le dijo a Infobae Joanna Picetti.

“Soy diputada electa porque fui elegida en las PASO y fui elegida en las últimas elecciones y del fallo, que lo vi solamente en los medios, no estoy notificada, con lo cual debería ser diputada electa”, sostuvo.

Picetti planteó que se siente que la “quisieron sacar a los empujones, no puedo tolerar los atropellos y el abuso de poder. Y a veces me pongo triste porque leo en las noticias que dicen ay, la candidata rebelde, la candidata que no hace lo que le dicen que tiene que hacer. Y yo digo por qué, tengo la verdad ¿Porque alguien pide mi cabeza hay que decir sí señor, me bajo? No, no estoy de acuerdo con eso y de ninguna manera, yo lo viví todo esto como un atropello y como un abuso de poder que no lo voy a tolerar. Y por eso estoy acá contando mi verdad y siguiendo para poder representar a los argentinos en el Congreso de la Nación”.

Con respecto a la polémica causa de la que fue acusada por su ex marido aseguró: “Todas esas causas están sobreseídas. Una está archivada y la otra está sobreseída por Fiscalía, juez de Primera Instancia, Cámara de Apelaciones y Cámara de Casación. Con todas las pruebas me expuse a la Justicia y su debido proceso y quedamos sobreseídos, toda mi familia porque la causa no es solo en contra mía, fue en contra de mi mamá, mi papá, mi hermano, mía por supuesto y si estaba el perro también lo iban a acusar al perro. Con lo cual lo viví como una agresión total pero me sometí a la Justicia porque soy una persona honesta y de bien y es lo que corresponde. Y eso fue sobreseído más firme que nunca porque está en cuatro instancias sobreseído así que no entiendo por qué utilizaron eso, toda esa perversidad de la vida privada de una persona para hacer política, yo no estoy de acuerdo con eso, no es mi forma de manejarme y realmente me parece que los funcionarios y los líderes de opinión tienen que ser muy cuidadosos con utilizar las cosas personales”.

Picetti, que sostuvo que “va a descubrir la verdad. Esto tarde o temprano se va a saber bien cómo fue".

Sobre el final, pese a decir que no fue notificada, aseguró que acababa de firmar la apelación y que la estaría presentando presentando hoy antes de las 13 en la Justicia.