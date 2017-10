Twitter será rentable por primera vez en su historia y las acciones volaron 17%

Por primera vez en su historia, Twitter anunció que podría convertirse en una compañía rentable y los inversores festejaron. Ayer, las acciones de la red social escalaron un 17% en Wall Street.

Según las proyecciones de la firma, el próximo trimestre sus números cerrarían en positivo, tras recortar gastos en el último año y diversificar sus fuertes ingresos publicitarios aumentando sus acuerdos para vender sus datos a otras compañías.

Con la ganancia bursátil de ayer, Twitter consiguió aumentar su valor en más de u$s 2.000 millones en Wall Street, hasta el entorno de los u$s 14.500 millones, por encima de los u$s 20 por título. Se trató su mejor día en la bolsa en los últimos desde febrero de 2015.

Entre otros datos, Twitter afirmó que en el último trimestre volvió a aumentar su cantidad de usuarios, que se habían estancado en el periodo anterior.

Twitter nunca logró tener un trimestre rentable basado en Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP, por sus siglas en inglés), pero indicó que "será probablemente rentable en base a GAAP" en el último trimestre del año si alcanza el rango superior de sus estimaciones.

Pese a que muchas celebridades y figuras públicas son usuarios activos de esta red social, Twitter no encontraba la forma de congregar anunciantes y usuarios por encima de Facebook y de Snapchat.

En los últimos meses selló acuerdos de emisión en directo y realizó otros cambios para mejorar la experiencia de los usuarios. Según señaló, firmó un "número significativo" de acuerdos empresariales en el tercer trimestre, lo que ayudaría a estabilizar su flujo de ingresos.

Según informó ayer la compañía en la Bolsa de Nueva York, los ingresos por licencias de datos y otras fuentes en el tercer trimestre alcanzaron los u$s 87 millones, un alza del 22% frente al año previo. Esto ayudó a amortiguar un declive del 8% en los ingresos publicitarios.

Twitter reportó ventas trimestrales de u$s 590 millones, un 4% menos que hace un año, atribuyendo gran parte de la caída a la decisión previamente anunciada de empezar a prescindir de su producto publicitario TellApart. En promedio, los analistas esperaban ingresos de u$s 587 millones, según Thomson Reuters I/B/E/S.

La compañía con sede en San Francisco reveló también que descubrió un error en la medición de su base de usuarios desde 2014 y revisó sus estimaciones a la baja, pero dijo que la diferencia supone menos de un 1 por ciento. Twitter reportó 330 millones de usuarios activos en el trimestre concluido el 30 de septiembre, 4 millones más que los tres meses previos.