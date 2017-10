Movimientos en un correo privado

Sin lograr encaminar la compañía en medio de juicios cruzados con la AFIP y con ex directivos que administraron casi un año el correo OCA S.R.L., su propietario, Patricio Farcuh, habría tomado la decisión drástica de transferir clientes postales y el personal a otra compañía de su mismo grupo empresario, el correo Seprit, que seguirá funcionando con el la misma marca y tradicional color violeta. Farcuh reasumió en junio la empresa, jaqueada por embargos de las cuentas por supuesta evasión. Se presentó en concurso, el cual no fue abierto aún formalmente. Las operaciones logísticas serán cursadas por OCA Logística, una firma creada la semana pasada. Está pendiente también la renovación de una licencia por parte del Gobierno, la cual podría no serle otorgada.