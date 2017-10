Franquicias: los números del modelo de negocio que no para de crecer

El modelo de negocios de las franquicias se viste de novedades año a año y, como una pasarela de moda, cada tendencia se viste con anglicismos y nuevas propuestas para los retailers. Si bien no hay datos exactos, se calcula que las franquicias representan el 2% del PBI nacional. La investigación de Estudio Canudas, dada a conocer en septiembre, indicó que el 24% de las franquicias que se ofrecen en la Argentina son del interior.

Esta red tiene la particularidad de crecer en ciudades que no son grandes capitales y se expanden dentro de su zona de influencia. Además de los muy conocidos casos como la cadena cordobesa Grido -que posee más de 1.000 franquicias desde Tilcara a Ushuaia- o Havanna (Mar del Plata), como la franquicia con más puntos de venta en el exterior del país, se vienen advirtiendo crecimientos protagónicos en regiones como el NOA o la Patagonia.

Según el estudio, en 2016, las franquicias registraron 203.500 empleos, 31.886 Puntos de Ventas (PDV), 2.086 aperturas y un mercado total de 886 marcas con 131 redes nuevas. Los rubros que lideraron el podio en cantidad fueron los gastronómicos (35%) y de indumentaria y accesorios (23%), sin que esto impida que rubros como los relacionados con negocios específicos y servicios registraran los crecimientos más onerosos con respecto a año anteriores, 16% y 19% de crecimiento en cuanto a nuevos franquiciantes respectivamente. En 2017, las estimaciones proyectan 207.500 empleos (+4.000 que en 2016), 34.756 PDV (+2.870), 2.870 nuevas aperturas (+784) y unas 1.029 (+143) nuevas marcas con 172 (+41) redes nuevas.

Carlos Canudas, titular del Estudio y profesional especializado en franquicias, afirma que las franquicias argentinas lideran América latina en materia de exportación, sumando unas 180 con 1.745 locales o PDV en la región.

Según las estimaciones de Canudas, el incremento del 20% en franquicias nuevas se deberá a la posibilidad de obtención de un subsidio no reembolsable por parte de la Sepyme a través del sistema PAC para el desarrollo de un programa de franquicias para las empresas.

"Muchas firmas buscarán crecer y expandirse con capital y gestión de terceros en lo que se presume un año de bajo consumo", apuntaron desde Canudas, y agregaron que el dígito de crecimiento registrado en nuevas franquicias (9%) se vio motivado por las "expectativas de bajo consumo, los altos costos de mano de obra, costos impositivos -que repercuten en la rentabilidad- y la escasa construcción de shoppings y centros comerciales".

En cuanto al empleo, el aumento esperado era mayor al 5% que finalmente se registró, según advierten, debido a los "altos" sueldos y las cargas sociales "onerosas", como también una "falta de compromiso por parte del personal". Asimismo, se profetiza la venida del autoservicio asistido "con el objetivo de reducir los gastos en las franquicias".

En los pasillos de la industria del franchising, se habló de 10 tendencias que vendrían en este 2017, no obstante, algunas repercutieron más que otras. La figura de franquiciado "multi-unidad" describe un escenario donde se operen tres o cuatro marcas en franquicias.

"Ya ocurre en la indumentaria y en las gastronómicas, cuyos franquiciados no pueden abrir más locales de la misma marca porque no hay lugar y, por lo tanto, buscan otras opciones que no compitan, a veces fomentados por los mismos franquiciantes que no quieren frenar su crecimiento". A este viene a sumarse la omnicanalidad, que será un tema por discutir entre franquiciantes y franquiciados.