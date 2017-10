Aranguren rechazó denuncia de Stolbizer sobre pagos millonarios a la UTN

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, desestimó la denuncia de la diputada Margarita Stolbizer que lo acusa de realizar transferencias millonarias y discrecionales a la Universidad Técnica Nacional (UTN) y a una red de ONGs, misma causa por la que fue desaforado y detenido el exministro de Planificación Julio De Vido.

Por medio de un comunicado, el funcionario se diferenció del exministro kirchnerista al sostener que los contratos firmados por éste con la UTN contenían irregularidades referentes a los precios y a la locación del servicio y que desde diciembre de 2015 la casa de altos estudios brinda, en menor proporción, "asistencia técnica" dentro de la administración ministerial.

"La denuncia efectuada por la intervención de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), dependiente de este Ministerio de Energía, en la causa sobre De Vido apuntó a las irregularidades detectadas en varios contratos de locación de obra y de provisión de bienes que debieron hacerse por licitación pública y a precios de mercado, sin necesidad alguna de intervención para este cometido de la UTN o de una Fundación vinculada a la misma. La denuncia presentada por la diputada Stolbizer respecto de una contratación celebrada por el Ministerio a mi cargo, se refiere a otro tipo de convenio, en este caso de Asistencia Técnica, por el cual prestan servicios en la Administración Pública gran parte de sus agentes", dijo.

Y aclaró: "Por dichos servicios, que deben ser certificados por un superior, se les abona honorarios a dichos agentes y la Universidad contratante o la unidad de vinculación tecnológica designada por la Universidad percibe un honorario administrativo del 10 al 12%, como ocurre con los más de 400 convenios de este tipo firmados por la Administración Pública con Universidades."

Además, Aranguren resaltó la reducción de la plantilla estatal dentro del Ministerio de Energía y la proporción del servicio prestado por parte de la UTN, al asegurar que se trata de una metodología de contratación necesaria para mantener la operatoria cotidiana de la cartera.

"A diciembre de 2015 Energía recibió una planta de 2663 personas, de las cuales 1524 (57%) estaban contratadas bajo la modalidad de Asistencia Técnica (vía Universidades). Desde entonces se inició un proceso de pase de agentes a la condición de contratados bajo la Ley Marco de Empleo Público. Como resultado, a septiembre de 2017 nuestra planta era de 1764 personas, de las cuales 597 (34%) son contratados por Asistencia Técnica, y se prevé continuar con ese proceso de regularización"

Y aclaró: "El convenio por el cual me denuncia la diputada Stolbizer, por el contrario, no es más que la continuidad, con carácter transitorio, de una metodologíade contratación de personal dentro de la Administración Pública, que en un principio fue necesaria para mantener su operación cotidiana y que se efectuó dentro del marco de las normas que rigen este tipo de contrataciones."

"Hay una gran diferencia entre los hechos por los que se acusa a De Vido y lo denunciado por la legisladora Stolbizer, y no lo digo por la magnitud de los montos involucrados, sino por la legalidad de las medidas adoptadas. De la causa judicial iniciada por la denuncia de la diputada Stolbizer no se me ha dado intervención aún. Será el juez quien determine si los hechos planteados justifican una investigación y finalmente, si corresponde alguna sanción", señaló.