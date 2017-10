El Merval crece con un ojo puesto en la tasa a 10 años del tesoro estadounidense

Los papeles de Boldt crecen 3,90 por ciento, a 12 pesos cada uno y lideran las subas dentro del Merval, que recobra el impulso alcista al subir 0,74% en la apertura, hasta situarse en las 28.084,24 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras alzas más importantes los registran Central Puerto (2,16%), Holcim (1,81%), y Agrometal (1,75%).

“Seguramente los inversores seguirán nuevamente hoy como sigue el comportamiento de la tasa de 10 años del tesoro de Estados Unidos continuó ayer su suba y cerró en 2,42%, lo que afecto sobre todo a los bonos de largo plazo en dólares”, explicó Agustín Trella, asesor financiero de Balanz Capital, en diálogo con Cronista.com.

“La suba de tasa del corredor de pases por parte del Banco Central le agrego volatilidad al mercado accionario que sin embargo volvió a mostrar niveles elevados de volumen", añadió

El total negociado en acciones asciende a 23.058.411 pesos, con un balance de 44 papeles en alza, 8 en baja, y 7 sin registrar cambios en su cotización.

Luego de cuatro jornadas consecutivas de subas, el Merval se tomó un respiro y bajó 0,47% al cerrar en 27.878,23.

"Para la rueda de hoy la duda que queda entre los inversores es si lo de ayer se trató de pequeño respiro para luego volver a la senda alcista o si marcara tendencia hacia a la baja", advirtió Trellla.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AY24 sube 0,12%, el Descuento en dólares baja 0,07%, el Par en dólares cae 0,40%, y el PR15 asciende 0,09%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) retrocede 2,46% ($ 186) y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) crece 2,53% ($ 203).

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en el Wall Street opera con tendencia alcista.

En ese contexto, los papeles de Telecom Argentina suben 1,16%, a 33,90 dólares cada uno, y lideran las subas.

Los otros avances más importantes los registran los ADRs de Tenaris (0,92%, u$s 26,21), YPF (0,69%, u$s 24,90), y Pampa Energía (0,67%, u$s 69,55).