Carrió: "Julio De Vido es más importante que Cristina"

Tras la detención de Julio De Vido, Elisa Carrió, quien denunció en reiteradas oportunidades al exministro de Planificación Federal, dijo que "no poder creer que estuviera preso" y añadió que "es más importante que Cristina" por su condición de gran recaudador.

"Hoy fue un día especial. No podía creer que esté preso, fueron tantos años. En la Cámara estaba conmocionada, se me vinieron años encima pero estoy alegre porque empezó la Justicia", señaló en diálogo con el canal TN. "De Vido es el hombre más importante después de Néstor Kirchner, es más importante que Cristina. Él me quiso meter presa, fue una persecución pero hoy tiene que hablar de todo lo que me hizo y de todo lo que le robo a la Nación."

Para la legisladora, lo sucedido es muy importante por la "protección" que, en su opinión, tenía De Vido. "Yo no hablé, yo luché y esto es un regalo de Dios porque esta justicia era casi imposible, porque acá todos protegían a De Vido, oficialismo y oposición. Tenía todas las relaciones con empresarios, sindicalistas y políticos", recordó.

Consultada sobre el rol del exfuncionario, Carrió no dudó: "De Vido sabe todo, el arquitecto era Zannini, pero el operador era De Vido. Es autor y no arrepentido, y todo lo involucra. Él es el gran coimero en nombre del Estado".

En relación a la frase que De Vido le dedicó cuando llegaba a entregarse a los Tribunales de Comodoro Py, Carrió respondió: "Él se acordó de mí, pero yo no tomo champagne".

En el final de la charla, la legisladora vaticinó: "Empresarios y sindicalistas hoy están asustados porque De Vido fue con todos. Argentina se va limpiando, hoy es un día histórico y lo que sucedió lo sentí como un milagro, una gracia infinita. A mí me parece imposible, pensé que a De Vido el sistema lo iba a proteger".