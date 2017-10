Un fondo de inversión compró el Grupo Indalo, de Cristóbal López

OP Investments, un fondo inversor radicado en los Estados Unidos, anunció ayer la adquisición del 100% del paquete accionario del Grupo Indalo, del empresario Cristóbal López. La operación comprende más de 170 sociedades de distintos rubros, entre ellos energía y medios de comunicación.

El fondo está representado en la Argentina por los abogados Santiago Dellatorre y Damián Burgio, pero su titularidad sería de Ignacio Jorge Rosner. Ayer se informó que la transacción está "supeditada a la previa aprobación judicial".

Tanto López como su socio, Fabián De Sousa, buscaban desde hace varios meses compradores para el grupo que afronta una delicada situación económica. Trascendió que hubo contactos con al corredor mendocino Orly Terranova, por la vinculación de su familia con medios de esa provincia. Pero las tratativas no tuvieron éxito. Detalló que el acuerdo de adquisición se firmó el 20 de octubre, y se encuentra en el proceso de toma de control, cuyo objetivo principal es "implementar un plan de reestructuración general, que incluye asistencia financiera, la recuperación del crédito corporativo, venta de activos no estratégicos e inversión en los negocios principales". Según trascendió de fuentes de la empresa, los medios de comunicación que posee el grupo no serían activos estratégicos para el comprador. Entre ellos se encuentran C5N, Radio 10, Mega 98.3, Pop Radio 101.5 y el diario Ambito Financiero.

La operación abarca empresas vinculadas con la construcción, servicios petroleros, minero y de producción de carbonato de sodio, medios de comunicación, servicios financieros y alimentos, entre otros.

Explícitamente se indicó que la transferencia "no incluye activos vinculados al juego de azar, que nunca formaron parte del grupo económico transferido". A la vez, el grupo comprador garantizó el mantenimiento de 4000 empleos en forma directa y otros 8000 indirectos.

OP Investments señaló además que "la operación tiene por objeto generar valor y crecimiento en las empresas adquiridas, lograr la sustentabilidad a largo plazo e invertir en la expansión de los negocios estratégicos" y prometió "atender a las obligaciones fiscales y previsionales con la AFIP y demás deudas existentes".

Según indicó la Agencia NA de fuentes del sector empresarial, la deuda impositiva de Indalo sería cercana a los $ 10.000 millones.

En el comunicado oficial de OP Investments, el grupo aseguró que "el crecimiento de la inversión en construcción y obras de infraestructura constituyen una oportunidad para el desarrollo de las actividades de construcción y provisión de materia prima del grupo", indicó.

Reveló también que los vendedores informaron la operación de compraventa de acciones al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal número 10 de Julián Ercolini, debido a la inhibición general de bienes dictada sobre los titulares del Grupo Indalo. "En los próximos días, OP Investment presentará a las autoridades judiciales correspondientes el plan de acción", informó el grupo.