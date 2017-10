El valor del m2 en CABA aumentó 10% el último año

Los valores de las propiedades en Buenos Aires aumentaron en dólares un 10% en promedio el último año, según un relevamiento del portal Properati. La dispersión de precios continúa siendo importante, con valores que van desde los u$s 5500 en Puerto Madero a u$s 1000 en Villa Riachuelo y Villa Lugano. No obstante, las escrituras de compra-venta aumentaron 40% respecto a 2016, lo que se explica por el fin del cepo, el blanqueo y la vuelta del crédito hipotecario. "Los créditos indexados son cada vez más protagonistas, superando el 70% de los casos", destacó un reciente informe de este portal. En tanto, con un precio promedio de u$s 2842 el m2, la ciudad se ubica como la cuarta más cara de América latina, detrás de Río de Janeiro (u$s 3961 el m2), Santiago de Chile (u$s 3352) y Montevideo (u$s 2933), según el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Di Tella y Zonaprop.