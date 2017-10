Un "buitre" amigo de Donald Trump al "rescate" de los hermanos Weinstein

El productor Harvey Weinstein ha sido acusado de acoso sexual y agresión por docenas de mujeres dando lugar al mayor escándalo en la historia de Hollywood. Gran parte del valor de los estudios The Weinstein Company (TWC) estaba ligado a las marcas de sus hermanos fundadores. Mientras las víctimas del acusado se preparan para demandas de todo tipo, Amazon Studios, Apple y algunas cadenas de televisión también cortaron sus lazos con el estudio, deshicieron contratos de producción y eliminaron el nombre Weinstein de los créditos, según The Economist.

A lo cual hay que agregarle deudas históricas.

Sin embargo para un inversor "buitre", algunos de los activos del estudio tienen valor. El 16 de octubre Thomas Barrack, presidente de Colony Capital, una firma de capital privado, dijo que inmediatamente colocaría una suma no revelada de efectivo en TWC y buscaría comprar parte o la totalidad. Barrack, un inversionista inmobiliario de 70 años que es amigo del presidente Donald Trump y que se ha desempeñado como titular del comité de investidura de Trump, tiene experiencia en activos de alto perfil que están en dificultades. En 2008, su empresa adquirió el rancho Neverland de Michael Jackson. Colony también puso millones para rescatar de problemas financieros a Annie Leibovitz, una mítica fotógrafa de celebridades. Aún así, algunos ven la potencial adquisición como un rescate para los Weinstein.

Harvey Weinstein, que fue despedido como director de la compañía, también renunció a su puesto en la junta, y Bob Weinstein, que ahora enfrenta una sola acusación de acoso sexual, podría estar también a punto de abandonar.

Sin hacer referencia directa al escándalo, Barrack dijo que Colony ayudaría a devolver a TWC a "su posición icónica legítima en la industria de la televisión y cine independiente".

El empresario está familiarizado con los activos de TWC, que comprenden su archivo cinematográfico, así como una lista de películas y proyectos de televisión. En 2010, su firma participó en la compra de Miramax Films, la compañía cinematográfica predecesora de los hermanos Weinstein, de Disney por u$s 660 millones. Según un productor de Hollywood, los nuevos propietarios de Miramax no pudieron desarrollar proyectos basados en muchos de sus antiguos títulos exitosos, como "Shakespeare in Love" y "Bad Santa", sin el consentimiento de los hermanos Weinstein, que los habían producido. Miramax y TWC celebraron complicados acuerdos de desarrollo, pero hasta ahora no han tenido mucha importancia (se hizo "Bad Santa 2", y su lanzamiento el año pasado fracasó sin poder recuperar su presupuesto).

La combinación de Miramax y TWC en una sola entidad aclararía los problemas de derechos para ambas firmas. Barrack ya no tiene participación en Miramax, ya que Colony y sus colegas inversores vendieron el estudio el año pasado para estar en Media Group, una compañía de transmisiones deportivas con sede en Qatar, por una suma no revelada. Barrack podría comprar TWC como una tarea de salvamento a corto plazo para venderlo al propietario actual de Miramax, o podría deshacer la empresa en pedazos, dividiendo, por ejemplo, el negocio de producción de televisión, y venderlos individualmente. Pase lo que pase con el negocio ahora, el nombre de Weinstein no estará en él.