Urtubey: "El Peronismo es un caos, no lo conduce nadie"

Desafuero de Julio De Vido: "Sí votaría por el desafuero, los fueros para lo único que sirven es para esto, así va preso el que debe ir preso."



- Situación de Cristina Fernandez: "Me parece que es sano que no haya privilegios, si hay razones contra la ex presidente para que vaya presa, no debería haber razones políticas para que eso no suceda."



- Victoria de Cambiemos: "El Gobierno empezó a plantear ejes que los argentinos quieren resolver y después el Gobierno y el kirchnerismo decidieron una sociedad perfecta separando entre buenos y malos, los méritos de los malos está en el kirchnerismo."



-"En mi provincia sufrí la derrota, nosotros ganamos en las categorías provi nciales y municipales, la gente a nivel nacional se sumó a la grieta y perdimos la elección"



-"Las provincias que ganó el peronismo son las que el Peronismo y kirchnerismo fueron juntos. Yo tomé el riesgo, y no fui con el kirchnerismo."