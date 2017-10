Durán Barba: "Macri es la nueva izquierda"

Tras la contundente victoria de Cambiemos en las elecciones legislativas, el asesor histórico del Presidente, Jaime Durán Barba, evaluó la campaña electoral como "la más difícil" que enfrentó en toda su carrera, calificó como "meritoria" la performance de la expresidenta Cristina Kirchner y dijo que Mauricio Macri es "la nueva izquierda".

"Esta campaña fue muy difícil, la última encuesta de junio nos daba que perdíamos 26 a 33; era gravísimo", señaló en diálogo con el periodista Alfredo Leuco. "Probablemente fue la campaña más difícil que enfrenté en mi vida,y llevo 40 años trabajando en esto. Remontar siete puntos en dos meses era casi imposible."

En parte, el ecuatoriano cree que se debió a la estrategia de Cristina Kirchner. "Tiene méritos, no es ninguna caída, sabe hablar, sabe moverse, tiene unos dotes histriónicos enormes, no era una candidata fácil de vencer", expresó.

Cristina Kirchner tiene méritos, no es ninguna caída, sabe hablar, sabe moverse, tiene unos dotes histriónicos enormes, no era una candidata fácil de vencer"

No obstante, aclaró: "Cristina apareció como una candidata del PRO, modesta, con gente común subiéndose al escenario, y de a poco le nació su naturaleza, era otra vez autoritaria y vertical. No podés empezar desperonizando la campaña y terminarla cantando la marcha peronista".

En cambio fue muy duro con Florencio Randazzo. "Jamás un candidato puede poner como lema un verbo. Si vos ofrecés 'Cumplir'... cumplía Hitler también, cumplen los del ISIS, cumple cualquiera, es algo vacío, ¿qué es lo que quieres cumplir? Es elemental. Acá hubo fallas fuertes técnicas", razonó sobre el exministro del Interior.

Durán Barba elogió también el liderazgo de María Eugenia Vidal: "Es una dirigente excepcional, me invitó a subir. No me alivié hasta ver los números. Los candidatos no eran espectaculares, pero eran geniales. Su trabajo fue muy bueno, poco llamativo para los que hacen un análisis tradicional".

"El PRO y Macri son el primer experimento en el mundo de la nueva política; hemos dejado de lado a los profetas. Macri es la nueva izquierda"

Por último, se refirió al crecimiento del PRO que se transformó en una fuerza nacional en estas últimas elecciones. "El PRO y Macri son el primer experimento en el mundo de la nueva política; hemos dejado de lado a los profetas. Macri es la nueva izquierda. Ahora el PC no es más Partido Comunista sino Personal Computer", afirmó.

El caso Maldonado

Durán Barba ponderó la actuación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el caso de la desaparición del artesano. "Creo que actuó con demasiada transparencia: ella estaba segura que los gendarmes no había capturado y matado a Maldonado", explicó.

Y contó cómo vivió el caso y su posible influencia en las elecciones: "La ultima semana se movieron tanto las cosas... nuestros estudios decían que teníamos diferencia de 3 o 4 puntos. Había mucha tensión. Fue una semana muy desafortunada, fruto de lo que significa un evento así en Argentina que experimentó la monstruosidad de la dictadura militar. Yo tenía mucho nerviosismo. El caso no movió nada los números, a pesar de los dichos de Carrió".