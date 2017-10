Por fuerte alza de importaciones, el déficit fue de u$s 765 millones

Por una fuerte suba en las importaciones, la balanza comercial arrojó en septiembre un déficit de u$s 765 millones, con lo que cumplió una racha de nueve meses consecutivos en negativo, y acumuló en el año un rojo de u$s 5200 millones. Así, superó el resultado negativo récord de 1994, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De acuerdo con la información oficial, en septiembre las exportaciones alcanzaron los u$s 5198 millones, con un incremento de apenas el 3,1% contra igual mes de 2016. En tanto, las importaciones sumaron u$s 5963 millones, con un crecimiento de 24,2%.

El mes pasado, los precios bajaron 5,3% pero las cantidades exportadas aumentaron 8,9%, mientras que cuanto a las importaciones los valores subieron 3,1% y el volumen subió 20,5%.

El resultado negativo de septiembre fue el tercero más alto del año, detrás de los u$s 1071 millones de agosto y los u$s 910 millones de marzo.

Las compras al exterior estuvieron motorizadas en septiembre por los bienes de consumo, que registraron un alza del 25,4% interanual; mientras los bienes de capital subieron 20,8% y los intermedios, aumentaron apenas 2,1%.

El déficit acumulado entre enero y septiembre alcanzó un récord de u$s 5200 millones, contra un superávit de u$s 1865 millones en el mismo período de 2016.

"El crecimiento de las importaciones de bienes es un reflejo del dinamismo que experimenta la economía en 2017. La elasticidad de las importaciones, según nuestras estimaciones, es superior a 3,5%, por lo que las exportaciones creciendo al 20% son compatibles con una economía expandiéndose a tasas superiores al 4%. Un aspecto virtuoso de este aumento es que se encuentra liderado por los bienes de capital, que son totalmente necesarios para fortalecer el nivel de inversión que requiere nuestra economía", analizó la consultora ACM.

En lo que va del año, el volumen de exportaciones llegó a u$s 43.990 millones, con una suba de 0,7% (u$s 315 millones) respecto de igual período del año anterior, mientras que se registraron importaciones por u$s 49.190 millones, con un aumento de 17,7% (u$s 7380 millones).

Para la consultora Abeceb.com, "cabe destacar que los términos de intercambio continúan jugando en contra, por medio del incremento en los precios de los principales productos importados". "De haber registrado los mismos precios que durante los primeros nueve meses de 2016, las importaciones habrían acumulado un valor de u$s 46.415 millones, con lo cual el rojo comercial se habría ubicado en u$s 2997 millones, un déficit 42% menor al actual", planteó.

En septiembre, los principales socios comerciales (tomando en cuenta la suma de exportaciones e importaciones) fueron Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden.

Las exportaciones a Brasil alcanzaron u$s 876 millones y las importaciones, u$s 1542 millones. Para Abeceb, estas ventas ayudaron a contener el déficit comercial en estos niveles.