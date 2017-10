Preocupa que la suba de tasas del BCRA impacte en los créditos de las familias

Ayer, superada la instancia electoral, el Banco Central anunció una nueva suba de su tasa de política monetaria, que ahora se encuentra en niveles de 27,75%. En medio de un boom de créditos, preocupa tanto en la City como en los ahorristas que este endurecimiento de las tasas de referencia implique un incremento del costo de financiamiento para empresas y familias.

El Cronista consultó a los principales bancos públicos y privados de la plaza financiera local sobre el impacto que esta suba de tasas puede tener en la demanda de préstamos, especialmente en un contexto de fuerte crecimiento de personales, prendarios e hipotecarios. Si bien, a priori, las entidades no creen que este nuevo nivel de la tasa de política monetaria se traslade a los intereses que les pagan los clientes, los analistas económicos son un poco más cautos.

"Obviamente una suba de tasa debería impactar rápidamente en las tasas que pagan los usuarios en todo tipo de línea crediticia, desde un descuento de cheque hasta los créditos a empresas e individuos", afirmó el analista Christian Buteler.

En tanto, los bancos están en modo wait and see. Una fuente de uno de los principales bancos privados le aseguró a este diario que "esta suba de tasas es coyuntural" y por esta razón no llegará a trasladarse al costo de los servicios que brinda.

En esta misma línea, otra de las entidades sostuvo que un incremento de la tasa de referencia del Central no encarecerá los préstamos, especialmente los hipotecarios y prendarios, ya que "los bancos tienen mucha liquidez".

Para Lorenzo Sigaut Gravina: "Los que más pueden llegar a reaccionar, son los créditos ubicados en el muy corto plazo. Pero si vemos que en el sistema financiero están creciendo con fuerza los créditos en dólares y los préstamos indexados por UVA y que ambas líneas no dependen directamente de las tasas del Central, no creo que el impacto sea mayor".

El economista jefe de la consultora Ecolatina advirtió que "subir la tasa de interés no es el instrumento idóneo para bajar la inflación. Parece que es el único que tiene a mano el Banco Central, pero se necesitan más herramientas que lo acompañen. De lo contrario, debería ponerse metas menos ambiciosas", dijo y analizó que una política de tasas altas "es nociva para la economía".

Un ejecutivo de un banco privado fue menos optimista que sus pares y afirmó: "Creemos que a la larga la suba de tasas va a impactar en la demanda de créditos, que probablemente no vayan a crecer en el mismo ritmo que veníamos observando. Algunos deberán posponer sus proyectos para esperar a ver qué decisión toman el BCRA"

En los últimos meses, los préstamos bancarios, fueron los motores del consumo, especialmente por una percepción de una desaceleración de la inflación y un estancamiento del nivel de desempleo. Según datos de la consultora First, la toma de créditos personales y prendarios creció fuerte este año, por encima incluso del uso de la tarjeta de crédito como una forma de financiar a las familias.

Además, las distintas entidades han apostado fuerte a captar la demanda de nuevos tomadores de créditos para financiar la vivienda, ya que por sus plazos, ven una oportunidad de generarse clientes de muy largo plazo. En esta carrera, las del sector público llevan la delantera: "Venimos con una política de tasas del BCRA altas que no impactan negativamente en la demanda de créditos, especialmente de los hipotecarios", dijo una fuente del Banco Provincia, entidad que planea cerrar el año con 10.000 nuevos préstamos otorgados y subir esa vara a 18.000 el año que viene.