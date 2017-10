Si la suba de pases se traslada a las Lebac, esperan un desplome del dólar

Con la suba de la tasa de referencia de la política monetaria, el Banco Central (BCRA) reforzó el incentivo a las inversiones en moneda local. Analistas de la City afirmaron que, si el alza se traslada a las tasas de Lebac, el dólar podría caer e incrementar el atraso cambiario ya existente. No es novedosa la preferencia de los inversores por la inversión en pesos a través de las Lebac, que ofrecen tasas de alrededor del 27% en el mercado secundario y permiten hacer operaciones de carry-trade. Tampoco es novedad que el BCRA utiliza esos instrumentos para absorber pesos "sobrantes" de la economía. Sin embargo, los analistas coincidieron que será fundamental observar lo que la autoridad monetaria haga hoy en el mercado secundario. Según explicaron, si los rendimientos suben en línea con lo que pasó ayer se podrían desarmar las posiciones en dólares y provocar una baja en el tipo de cambio.

"Mi lectura es que probablemente la primera reacción sea una baja del dólar y de los bonos en general. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es una tasa que se toca cada 15 días y si el BCRA decide ser más activo, podría revertir en poco tiempo la suba de hoy, lo que haría difícil mantener esa reacción inicial en el tiempo", señaló Nicolás Chiesa, senior trader de Balanz Capital.

Por su parte, Federico Furiase, director de Estudio Bein, puntualizó: "Probablemente la suba de la tasa de pases pasivos genere cierta presión en el tramo corto de las Lebac y eso tenga un efecto de anestesia sobre el dólar. Habrá que ver qué pasa con el tramo largo de Lebac, que es por donde el BCRA intenta descomprimir los vencimientos mensuales".

Un operador bancario, por su parte, afirmó: "Por un lado, más tasa es igual a dólar más apreciado. Por otro, la tasa de pases no estaba teniendo demasiado efecto en las demás tasas interbancarias. Con lo cual, si la suba es aislada, el impacto en el dólar no debería ser tan mayúsculo. En cambio, si mañana (por hoy) el BCRA sube las tasas de Lebac podría llevar a un tipo de cambio más bajo".

El operador agregó una cuestión más al análisis: "Como hay un bono en pesos atado a la tasa de pases, el BoPom, cuando haya compras del exterior por la suba de tasa, habrá ventas de dólares para entrar en pesos. Una vez pasado ese ajuste, no debería bajar tanto el tipo de cambio. Especialmente porque un dólar tan bajo en una economía con tasa alta no le sirve a nadie porque no tracciona desde el lado de la actividad".

Si la suba de la tasa de pases finalmente se tradujera en un derrumbe del tipo de cambio que lo acercara más al piso de $ 17, el BCRA podría salir a comprar divisas en el mercado cambiario como lo hizo en mayo, cuando el dólar perforó los $ 16. El organismo tendría una doble justificación para esa operación: por un lado, acumularía reservas para incrementar su ratio contra el PBI; por otro, apuntalaría al dólar y evitaría el excesivo atraso cambiario.

A nivel mundial, la tendencia cambiaria contrarresta el atractivo de los activos en moneda local, ya que el dólar se fortalece alrededor del mundo. Las monedas de América Latina no son la excepción, ya que todas se depreciaron en los primeros dos días de esta semana. En Argentina, luego de apreciarse el lunes como consecuencia del resultado electoral favorable al Gobierno el peso cayó ayer 8 centavos y medio, hasta cerrar en $ 17,50 en el segmento mayorista.