Sanz: "Hay que trabajar para cuatro años más de Cambiemos"

El dirigente radical Ernesto Sanz afirmó ayer que trabajará para que haya Cambiemos "cuatro años más" a partir de 2019, ratificó que se mantendrá el "gradualismo" económico y enfatizó que el país debería "resistir" con normalidad una eventual detención de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Cambiemos y el presidente Mauricio Macri llegarán a 2019 rompiendo con un prejuicio perverso, un mito perverso, que era que un gobierno de origen no peronista no podía siquiera terminar el mandato", remarcó el ex senador tras las elecciones legislativas del domingo, en las que Cambiemos se impuso en 13 provincias y resultó el espacio más votado, con el 41% a nivel nacional.

En declaraciones a Radio La Red, Sanz anticipó que trabajará "para que haya Cambiemos cuatro años más", y aseguró que en la Casa Rosada la victoria electoral "no" generó "un desequilibrio emocional o esto de creérsela". "Es un triunfo que coloca a Cambiemos todavía en minoría, pero lo más importante es que el Presidente tiene los pies sobre la tierra. Macri hizo una convocatoria a un acuerdo amplísimo a todos los sectores de la vida nacional", resaltó el dirigente.

Sanz, clave en el armado de Cambiemos en 2015, negó además que el Gobierno piense ahora en un ajuste: "Se viene un gradualismo económico de la misma naturaleza que ha habido. El Presidente habló que se vienen reformas, del reformismo, que es estar dinámicos y atentos a cómo va evolucionando la economía".