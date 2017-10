Dejan cargo tres directores del Banco Nación y llega Gómez Centurión

El relanzamiento de la gestión a la que aspira al Gobierno como consecuencia del triunfo obtenido en las elecciones legislativas, impactó de lleno en el Banco Nación: Alejandro Henke, Luis Ribaya y Alejandro Vaquié dejaron ayer sus cargos como directores de la entidad financiera más grande de la Argentina, que conduce Javier González Fraga. La novedad trascendió por la mañana, pero tuvo un capítulo inesperado cuando se conoció que Juan José Gómez Centurión, hasta ayer titular de la Dirección General de Aduanas, será designado vicepresidente del BNA. Los cambios se harían efectivos a partir de noviembre.

La renuncia de Centurión a la Aduana trascendió sin novedades de otro destino. Según fuentes oficiales, la razón por la que abandonaba su función era por razones de salud. Pero horas más tarde, desde la Casa Rosada comunicaron que el funcionario sería trasladado a un nuevo destino en el sector financiero. Su anterior puesto quedará en manos de Diego Dávila, un ex gerente de Quilmes que hasta ahora se desempeñaba como director adjunto.

Centurión ocupará el lugar de Vaquié, ex ministro de Economía de Mendoza que había llegado de la mano de Ernesto Sanz como reemplazo de Enrique Szewach. Según trascendió, el mendocino había tenidos diferencias fuertes con Gonzalez Fraga sobre la propuesta de destinar 20% de las utilidades del banco para el Tesoro Nacional, una medida impulsada por Nicolás Dujovne que obliga a modificar la Carta Orgánica de la entidad. Fraga es de la idea de que el banco se recapitalice con el 100% de los fondos que obtenga como ganancia por su operatoria. Una fuente oficial, sin embargo, remarcó que Vaquié no se va castigado. Su salida es en realidad un pase a la Jefatura de Gabinete, donde pasará a trabajar en los equipos que comandan Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.

Según indicaron fuentes oficiales, Henke presentó la renuncia por motivos personales, en acuerdo con el titular del BNA. En función de la buena relación que construyó con otras áreas del gobierno, existía la posibilidad de que se incorporara al Ministerio de Finanzas. Henke había llegado al banco de la mano de Carlos Melconian. Había sido economista jefe del Banco Central durante la gestión de Alfonso Prat-Gay y director ejecutivo del Banco de Córdoba durante la gobernación de José Manuel de la Sota.

El tercer desplazado del directorio de Luis Ribaya, ex titular del Mercado Abierto Electrónico (MAE) y durante muchos años director del Banco Galicia. De acuerdo al relato de las fuentes, el banquero no tenía buena relación con algunos de los directores del BNA y por esa razón Gonzalez Fraga le pidió que diera un paso al costado. Otras versiones señalaban que en esta decisión también pesó la buena relación que Ribaya supo construir con el ex ministro de Planificación Julio de Vido, durante el gobierno kirchnerista.

Reemplazos

Por el momento, para ocupar uno de los dos lugares vacantes hay un solo nombre confirmado: Diego Dequino, un economista cordobés experto en matemáticas, de buena relación con González Fraga y el ministro de Finanzas, Luis Caputo, de quien depende la entidad financiera.

Para la tercera posición, Fraga procurará sumar a un hombre con reconocida trayectoria en el mercado financiero. Fuentes oficiales reconocieron anoche que por ahora ese nombre no está.