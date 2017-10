La producción de maquinaria agrícola trepó un 40% este año

La producción de maquinaria agrícola exhibió un crecimiento del 38,9% en el acumulado de los primeros ocho meses del año, considerando todas las categorías del sector, respecto al mismo período de 2016. El buen rendimiento estuvo impulsado por las ventas de tractores, que alcanzaron un total de 6569 unidades y un crecimiento del 67,3%, y las ventas de cosechadoras, que aumentaron un 96,9%, hasta las 1220 unidades vendidas. En total, se vendieron 15.765 equipos, según datos que surgen del informe elaborado por la consultora IES.

El estudio argumenta que las causas del crecimiento responden a la recuperación de la rentabilidad del sector agrícola, cuya demanda tracciona tanto la producción local, como la importación. "El mayor dinamismo del sector también se observa en los planes de inversión de los fabricantes, que han anunciado la ampliación de líneas productivas y la incorporación de tecnología al proceso productivo en el corriente año", destaca el informe. Esta situación permitió disminuir la capacidad ociosa del sector: cayó de 50% en 2015 a 33% a fin de 2016 y a 25% en 2017.

Otro de los factores que se mencionan es la ampliación de las líneas de financiamiento de los bancos. "Para el 2018 se prevé que exhibirá una desaceleración del crecimiento de la actividad del sector, con una demanda interna que traccionará menos y dejará abierta la posibilidad de aumentar exportaciones para impulsar la producción", destacó Alejandro Ovando, Director de IES Consultores.

Respecto a las exportaciones e importaciones, los envíos al exterior en valores alcanzaron u$s 104,4 millones (en los primeros ocho meses de 2017), lo que evidenció un crecimiento del 7,3%, mientras que en volúmenes tuvo un alza del 26,1%.

En tanto, los ingresos de maquinaria y del resto de los equipos afines para la agricultura registraron un aumento del 60,7% (u$s 1058,1 millones), con unidades importadas que crecieron un 24,7%. Así, el saldo comercial negativo, que presenta históricamente el sector, aumentó desde u$s 802 millones en 2015 a u$s 928 millones en 2016 y en acumulado de ocho meses de 2017, totalizó u$s 954 millones (suba del 70% con respecto a igual período del año pasado).