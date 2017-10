Punto por punto, cuál es el plan estratégico de YPF

YPF será el principal inversor en el país en los próximos cinco años, con amplia diferencia sobre el resto. De los módicos anuncios de desembolsos de u$s 1357 millones en 2016 y u$s 2094,7 millones en el corriente año, según registró la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAIC), pasará a invertir u$s 30.000 millones entre 2018 y 2022, a un promedio anual de u$s 6000 millones.

Según el Plan Estratégico 2018-2022 que presentarán esta mañana en la Bolsa de Nueva York los principales ejecutivos de la petrolera estatal, Miguel Gutiérrez y Daniel González, la producción de hidrocarburos crecerá un 26% en esta etapa, a un ritmo de 5% por año.

Hacia el final del período, más de la mitad de los hidrocarburos que extraiga YPF serán de yacimientos no convencionales (la producción de shale y tight aumentará un 150% respecto a la actualidad). Sin embargo, se maximizará la explotación convencional, con más de 1600 pozos y 29 proyectos integrales.

El programa de la empresa contempla invertir u$s 150 millones por año en exploración, para que las reservas se incrementen en un 50%. Para el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad, se destinarán u$s 3300 millones.

Respecto al downstream, YPF proyecta sumar 200 estaciones de servicio nuevas a las 1539 que posee su red. Abastecerá el 70% de su demanda con combustibles de bajo azufre de producción propia y buscará mejorar la experiencia de sus clientes con tecnología e innovación. Para eso, se asociará con líderes tecnológicos e implementará una nueva estrategia de marca que traccionará el crecimiento y los nuevos desarrollos de negocio.

En el mercado de la generación de electricidad, YPF quiere convertirse en uno de los líderes del sector y pasar de ser el quinto jugador en importancia a competir entre los tres primeros. Para eso, invertirá más de u$s 2000 millones en duplicar su potencia instalada de 1300 MW y los 900 MW que tiene en marcha, por las últimas licitaciones de generación eficiente a partir de cogeneración, cierre de ciclo combinado y energías renovables, mediante el programa RenovAr.

Asimismo, la petrolera quiere mantener una situación financiera sólida, con una relación Deuda / Ebitda de 1,5. El pago de dividendos a los accionistas por el período 2016 está en revisión (se haría en los próximos meses) y desde 2019 se irá subiendo gradualmente, para abonar como el resto de la industria.