YPF invertirá u$s 30.000 millones en cinco años con una apuesta a no convencionales

La petrolera estatal YPF está decidida a ser la principal firma inversora en Argentina en los próximos cinco años. El presidente de la empresa, Miguel Gutiérrez, y el vicepresidente de Administración y Finanzas (CFO), Daniel González, presentarán hoy en la Bolsa de Nueva York el Plan Estratégico 2018-2022, que contempla inversiones por u$s 30.000 millones en este período y un aumento de 26% en la producción de hidrocarburos.

Minutos antes de partir hacia los Estados Unidos y muy poco después de haber puesto en marcha el aumento de naftas de entre 9% y 12%, Gutiérrez y González recibieron a El Cronista para detallar los planes. Los ejecutivos afirmaron que "las variaciones de precios en las naftas se harán cuando lo amerite el mercado", al mismo tiempo que descartaron ajustes diarios o semanales, como en otras partes del mundo.

–Esta semana se realizó el primer ajuste en las naftas después de que el Ministerio de Energía liberó los precios. ¿Con qué frecuencia se verán cambios? ¿Van a tener libertad total para importar y exportar combustibles?

–Daniel González (DG): Estamos ya en un mercado más competitivo, y lo que va a definir nuestros precios es justamente la competencia. Pueden existir aumentos y bajas que decidirá cada empresa, pero excepto que haya shocks externos, no van a haber cambios ni diariamente ni semanalmente, como sucede en otras partes del mundo. Si hay tranquilidad de precios internacionales, va a haber estabilidad acá.

–Miguel Gutiérrez (MG): Cada compañía deberá hacer un balance interno y fijarse cuál es la paridad de importación, el tipo de cambio, los inventarios y los márgenes en la refinación de cada producto, que pueden variar. Eso impondrá una disciplina distinta en el negocio, para afinar detalles. Hoy está un poco más claro el registro de importaciones y aún sigue pendiente cambiar la normativa para los biocombustibles. En los próximos meses habrá un mercado totalmente libre, con posibilidad irrestricta de exportar e importar.

–El Plan Estratégico prevé un mayor aporte de los hidrocarburos no convencionales. ¿Van a poder sostener o se va a dejar caer la producción convencional fuera de Vaca Muerta?

–MG: Los no convencionales van a ir ganando espacio, pero el petróleo y gas convencional tienen recorrido todavía. Vamos a mantener la producción, lo que en sí mismo implica un esfuerzo importante, por la propia declinación de la misma.

–DG: Priorizamos los proyectos en base a la rentabilidad y el tiempo de repago. No asignamos proyectos en base a mantener un equilibrio entre cuencas. Los pozos tienen que funcionar con este precio del crudo en u$s 50 por barril.

–¿Cómo avanzan las negociaciones con el Gobierno sobre el Plan Gas? Todavía les adeudan cientos de millones de dólares por este programa.

–MG: Empieza un proceso donde el Gobierno va a subsidiar solamente la producción nueva no convencional, en la Cuenca Neuquina. El futuro es la contractualización y subsidios orientados hacia la demanda. Es bueno para el sistema llegar a un mercado libre y tenemos que reunirnos con el Gobierno, porque esto se va a dar en los próximos meses.

–DG: El Gobierno nos pagó el Plan Gas hasta diciembre de 2016 y nos adeuda cerca de u$s 600 millones.

–¿Consideran que será rápida la llegada del tren a Vaca Muerta?

–MG: Como industria, tenemos que colaborar con el Gobierno. El Ministerio de Transporte tiene en carpeta la licitación para los próximos meses, que para nosotros es fundamental.

–DG: La tonelada de arena cuesta localmente cerca de u$s 210, de los cuales unos u$s 70 corresponden a la logística. Es un área en la que identificamos un gap con respecto a la explotación no convencional en los Estados Unidos, donde se pagan u$s 80 o u$s 100 la tonelada de arena. Cuanto antes lo bajemos, más competitividad vamos a tener.

–YPF quiere una mayor participación en la generación eléctrica y este año estuvo instalando surtidores para los autos híbridos. Si el transporte eléctrico finalmente llega en estos años, ¿están preparados?

–MG: Sí, totalmente. Hay un plan interesante de expansión y debemos acompañar al cliente que quiera comprar los autos eléctricos. Hoy tenemos 220 cargadores eléctricos y hay que desplegar los surtidores eléctricos en todo el país de manera integrada, para facilitar la movilidad.

–DG: Queremos duplicar nuestra producción eléctrica, pero necesitamos un socio para no distraernos de la actividad principal de Oil & Gas.