El comercio exterior tuvo en septiembre un déficit de u$s 765 millones

La Argentina contabilizó en septiembre un saldo comercial negativo de 765 millones de dólares, según un informe divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), cifra peor a la esperada por el mercado.

Según datos del INDEC, el mes pasado, las exportaciones sumaron u$s 5198 millones, mientras que las importaciones alcanzaron los u$s 5963 millones.

Un sondeo realizado por Reuters entre analistas había pronosticado un déficit de u$s 671 millones, según el promedio de las estimaciones para el Intercambio Comercial Argentino (ICA) correspondiente al noveno mes del año.

De acuerdo al trabajo del INDEC, las exportaciones aumentaron 3,1% respecto al mismo mes del año anterior (u$s 156 millones)

“Los precios bajaron 5,3% y las cantidades aumentaron 8,9%. Las exportaciones de Productos primarios crecieron 7,6%; Combustibles y Energía 2,9% y Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) 2,8%; en tanto las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) se mantuvieron en los niveles del mismo mes del año anterior”, precisó la entidad.

Según INDEC, “en términos desestacionalizados, las exportaciones totales de septiembre aumentaron 2,4% respecto del mes anterior”.

El valor de las importaciones en septiembre fue 24,2% superior al registrado en igual mes del año anterior (1.163 millones de dólares).

“Los previos subieron 3,1% y las cantidades 20,5%. Crecieron las importaciones de Vehículos automotores de pasajeros (41,8%), Piezas y Accesorios para bienes de capital (29,6%), Bienes de capital (28,9%), Bienes de Consumo (25%), y Bienes intermedios (21%); en tanto, que las importaciones de Combustibles y lubricantes cayeron 3,6%. En términos desestacionalizados las importaciones de septiembre de 2017 aumentaron 4,0% respecto del mes anterior”, añadió el organismo.

Para el INDEC, “la variación del saldo comercial de septiembre de 2017 respecto del correspondiente a igual período de 2016 reflejó la diferencia en las magnitudes de los aumentos de las importaciones y exportaciones”.

“A nivel de secciones y capítulos, los mayores aumentos de las importaciones correspondieron a máquinas, aparatos y material eléctrico (u$s 451 millones), Vehículos, automóviles, tractores, velocípedo y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios (u$s 308 millones), Metales comunes y sus manufacturas (u$s 126 millones); Plásticos, caucho y sus manufacturas (u$s 68 millones) y Productos de industrias químicas y conexas (u$s 43 millones)”, puntualizó.

A nivel d rubros, los mayores aumentos de las exportaciones correspondieron a Grasas y aceites (u$s 207 millones), Material de transporte terrestre (u$s 89 millones), Carburantes (u$s 70 millones), Pescados y mariscos sin elaborar (u$s 69 millones) y Carnes y sus preparados (u$s 55 millones).

Las principales caídas de exportaciones que moderaron el aumento de las exportaciones totales correspondieron a: Residuos y desperdicios de la industria alimenticia (-u$s 186 millones), Productos químicos y conexos (-u$s 129 millones), Petróleo crudo (-u$s 62 millones), Piedras , metales preciosos y sus manufacturas, monedas (-u$s 40 millones).

El INDEC puntualizó que en septiembre, “nuestros principales socios comerciales (tomando en cuenta la suma de exportaciones e importaciones) fueron Brasil, China y los Estados Unidos, en ese orden.

Las exportaciones a Brasil alcanzaron los u$s 876 millones y las importaciones desde ese país los u$s 1542 millones. “El saldo comercial fue deficitario en u$s 666 millones”, precisó el informe.

Las exportaciones a China alcanzaron los u$s 549 millones y las importaciones los u$s 1291 millones. En ese caso, el déficit deficitario fue de u$s 559 millones.

Por último, las exportaciones a los Estados Unids sumaron u$s 397 millones, mientras que las importaciones desde ese país fueron por u$s 559 millones. De este modo, el déficit con los Estados Unidos en septiembre fue de u$s 162 millones.

“Estos tres países absorbieron el 35,1 de las exportaciones de la Argentina y abastecieron 56,9% de sus importaciones”, añadió el trabajo.