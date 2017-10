Vidal: "No queremos un cheque en blanco"

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró ayer que el "compromiso de su gestión "va más allá" de los comicios y afirmó que seguirá trabajando con "pluralismo y diversidad" y "también escuchando a los que no votaron" por el oficialismo. "Los protagonistas de la noche de ayer y de cada día cuando nos levantamos son los bonaerenses. No hay nadie m s. Nosotros somos solamente sus representantes, ellos son nuestros jefes. Ellos esperan que trabajemos para resolver sus problemas concretos de todos los días. Entendimos el mensaje. No queremos que esto sea un cheque en blanco y vamos a seguir trabajando con toda la humildad para resolver los problemas", señaló la gobernadora al participar de un acto en Lanús.

Vidal afirmó que "hay un compromiso que va más allá de una elección", y sostuvo: "Entendemos el resultado como un apoyo para seguir haciendo, pero también escuchando a los que no nos votaron y con la necesidad de tender puentes con otros. Vamos a seguir escuchando y trabajando en equipo".