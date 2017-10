Los Grobo consiguió ampliar un préstamo

Los Grobo informó que obtuvo una ampliación por u$s 6 millones del préstamo obtenido el 20 de julio, otorgado en esta ocasión por el Banco Provincia. Así, su financiamiento llegó a u$s 39 millones, tras los u$s 33 millones obtenidos en julio.

Según comunicó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, dicha ampliación se realizará bajo las mismas condiciones "oportunamente concertadas" con el Banco de Galicia, Banco Santander Río, HSBC, Banco Supervielle y Banco Industrial, a pagar en cuatro años.

En la oportunidad anterior, la agropecuaria acordó siete pagos semestrales, el primero de ellos a los 12 meses de haberse concretado el desembolso del dinero. En un informe publicado recientemente, la calificadora de riesgo Fitch precisó que financieramente "la empresa seguirá trabajando para mejorar los plazos y condiciones de su estructura financiera" y que el préstamo "permitirá cambiar el perfil de deuda de la compañía".